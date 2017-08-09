Яжгражданин. Мои скрепы скрипят, но держатся

Андрей Никитин.

Получается, что я, вроде как, добился своего и победил. Теперь это место и так бывшее тротуаром, по которому запрещено ездить машинам, стало, образно говоря, тротуаром в квадрате, где просто так не проедешь даже на велосипеде, не то, что на машине (есть, конечно, исключения, но они не касаются обычных автомобилей). Однако, знаки стоят здесь неделю, а водителям на них наплевать. Хотя, штраф за езду под этот знак — уже не какие-то эфемерные предупреждения, которыми любят отделываться барнаульские чиновники за парковку в неположенных местах, а реальные 2000 рублей.

И теперь это пиррова победа. Потому как у нас в городе к подобному знаку надо либо приставить личного сержанта ДПС, либо обложить все бетонными блоками, которые лучше любого знака и даже сержанта объясняют водителям, что сюда заезжать нельзя. Например, в еще одном месте Барнаула — у "Первомайского", где недавно поставили такой же знак "Пешеходная дорожка", появились бетонные препятствия, и парковка исчезла.

Мне бы, по-честному, сказать спасибо тем, кто четыре таких знака поставил у стоматологической поликлиники. А я вот все придираюсь зачем-то. Наверное, затем, что мне обидно за этих заботливых людей. Они знаки поставили, а водители не ценят. Да что там, не ценят. Не боятся совсем.

Знаки, если честно, установлены странно. Первый, что высится у перекрестка с улицей Крупской, отнесен от бордюра тротуара на несколько метров вглубь. Получается, что все пространство между бордюром и знаком, вроде бы как и не пешеходная дорожка (действие 4.5.1 начинается как раз за ним). И на этих фото видно, что водитель такси запарковался еще на непонятной территории (тротуар это или что?), а вторая машина стоит уже за знаком. То есть, первая машина выбрала стоянку за 800 рублей (или предупреждение), а вторая встала за полноценные две тысячи.

Следующий знак "Пешеходная дорожка" висит "спиной" к первому, упираясь в стену поликлиники. Можно даже подумать, что эта стена и есть пешеходная дорожка. При этом надо понимать, что действие первого знака второй не отменяет и понятие "Пешеходная дорожка" действует (по моему скромному разумению) дальше. Поэтому, мне показалось, что зря городили второй и третий знаки.

Третий знак располагается "лицом" ко второму сразу за бывшим парковочным карманом у поликлиники. И тут меня осенило: такими образом люди, установившие эти знаки, хотели показать, что между вторым и третьим как бы нет пешеходной дорожки, а есть въезд на парковку.

Правда, положенного знака 6.4 поставить не решились. В принципе, я с самого начала был не против, чтобы там все-таки оформили место для стоянки автомобилей. Но сделали бы это с помощью каких-нибудь бетонных блоков, как, например, у ТЦ "Пионер", где именно такие заграждения не дают водителям кататься как вздумается. А вот у поликлиники катаются не только на въезд-выезд, но и вдоль по тротуару (пардон, теперь по пешеходной дорожке).

Организовать здесь парковку помогли в июле и дорожники, прекрасно отремонтировавшие тротуар по программе "Безопасные дороги". Спору нет, асфальт они положили изумительно. Но попутно замазали этим самым асфальтом остатки бордюра, которые виднелись раньше у кармана. Теперь мне стало понятно, зачем поставили второй и третий знак. Они вкупе с замазанным асфальтом поребриком как бы оформили въезд на стоянку на пешеходной дорожке, которая вроде как заканчивается не на этом въезде, а значительно дальше, у четвертого знака, который стоит у начала дома № 103, пристройкой к которому является здание стоматологической поликлиники. Путаники.

И о скрепах (специальный бонус для тех, кто дочитал)

Во время моего месячника борьбы с ездой по этому тротуару пришлось пообщаться с тремя офицерами ГИБДД. Один приехал оформлять ДТП, когда меня задела машина у поликлиники. Два других брали с меня объяснения по поводу опубликованных на altapress.ru фотографий неправильно припаркованных автомобилей. Меня озадачила тоска в их взглядах. Молодые парни в погонах с маленькими звездами смотрели на меня глазами усталых матерых полковников, съевших на этой службе собаку и знающих слишком многое, чтобы связываться с той ерундой, из-за которой я отвлекаю их от реально значимых дел. "Ну зачем ты лезешь к нам с такими пустяками, всё равно ничего не добьешься?" - словно сочилось из их глаз снисходительно и тоскливо.

В моих колонках про незаконные парковки на тротуарах на Красноармейском снимки были поставлены в фотолентах с прокруткой. А так как в городском отделе ГИБДД на рабочих компьютерах (вполне себе современных с большими экранами) нет интернета, то распечатки им для возбуждения административных дел делались одним сканом, без переключения на другие фотографии. Так что пришлось давать пояснения лишь по тем фото, что были отписаны этим офицерам. Поэтому здесь расставляю каждый снимок отдельно.

И во время разговоров с молодыми полицейскими, действительно, услышал, что им трудно наказывать тех, кто паркует машины где попало. Что-то подобное со мной уже было, когда мы решили проверить, будет ли нашу редакцию защищать полиция, в случае каких-либо противоправных действий комментаторов. В 2013 году власти собирались ввести наказание для электронных СМИ за хулиганящих в сети читателей (закон этот уже введен, поэтому на altapress.ru теперь такие жесткие правила комментирования), и накануне голосования по этому законопроекту в Госдуме мы нашли один противозаконный коммент, в котором была угроза разбить мне голову. Мы считали, что законодатели выбрали странный способ борьбы с хулиганами: это как если бы кто-то написал на вашем заборе краской матерное слово из трех букв. Вам и так испортили собственность, но наказывать хотят не безобразника, а вас.

Для проверки действий полиции я написал заявление в 5-й отдел полиции, где на меня тоже посмотрели с тоской. Дело где-то долго болталось, вмешивалась даже прокуратура, но, как оказалось, расследовать это интернет-преступление было поручено участковым, географически находящимся на Прудах, у которых компьютеры также не были подключены к интернету. Собственно, на этом мы наш эксперимент закончили, и я написал отказную, так как стало понятно, что в таких делах полиция нам не помощник, и за порчу нашего "забора" неизвестными отвечать придется нам, а не хулиганам.

Каково же было мое удивление, когда спустя полгода наша полиция оперативно вычислила и явилась с обыском к жителю Новоалтайска Андрею Тесленко за репост в соцсети названного экстремистским материала. Тогда я вдруг осознал, что всё наши стражи порядка могут, если захотят. Или будет на то воля вышестоящих инстанций. И интернет у них в компьютерах появится. И огонек в глазах загорит. И забегают они бодро и весело.

Существует в Барнауле городская легенда, родившаяся уже в 10-е годы этого века. Мол, шел как-то по проспекту Ленина некий очень высокопоставленный краевой чиновник на работу пешком. И на перекрестке с Чкалова кто-то из водителей нехорошо обошелся с этим важным начальником. Неизвестно, что сказал чиновник полицейскому начальству (это же легенда, а не реальная история), но на том перекрестке долгое время дежурили ДПСники. Не знаю, быль ли это, или вымысел. Но в любом случае история замечательна верой народа в несокрушимое могущество ручного управления.

Так-то, оно, конечно, тоска в глазах. Но ежели, допустим, кому-то посчастливилось дозвониться самому Путину на прямую линию и пожаловаться на свалку в подмосковном городе, так уже областные начальники рапортуют главе государства, что свалки этой больше нет и не будет, и вообще, вокруг столицы настроят мусороперерабатывающих заводов.

Потому-то у меня и родился изначально такой пессимистичный заголовок для колонки: что ж у нас те действия, которые должен решать сержант полиции, перекладывать на большое краевое начальство или даже на президента? Но тут появились у первой стоматологической поликлиники четыре новеньких знака, который все-таки укрепили мои расшатанные скрепы.

А я без скреп не могу. У меня возраст не тот. Это лет 30 назад я еще бегал на митинги Демсоюза и листовками их зачитывался. Теперь мне пора уже степенно молодежи говорить: "Знаем мы ваши беспорядки, проходили, ничего хорошего".

Потому слезно умоляю кого-нибудь с полномочиями ручного управления, зашлите вы к этой поликлинике наряд ДПС. Там теперь место-то рыбное. Штраф за езду под знак "Пешеходная дорожка" — 2000 рублей. В будний день можно десяток-другой тысяч рублей в бюджет отправить. А если подойти по-стахановски и потрудиться там не один день, а два (!) или даже неделю, то и казна пополнится, и беспечные водители безобразничать поостерегутся впредь, ну и мои скрепы плотнее укрепятся. Хватит уже их расшатывать.

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