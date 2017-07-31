"Смертельного гонщика на BMW" перевели из барнаульского СИЗО в тюремную больницу

31 июля не состоялось заседание Октябрьского районного суда по резонансному делу гонщика на BMW, устроившего смертельную аварию на проспекте Ленина. Обвиняемый не явился на процесс, так его перевели из следственного изолятора на лечение в краевую туберкулезную больницу УФСИН, пишет Политсиб.ру.
Слушание перенесли на 11 августа.
Напомним, что 27 июля по решению судьи водителю BMW X5 Алексею Бикташеву, по вине которого в ДТП погибли два человека, продлили срок пребывания в барнаульском СИЗО на месяц. 31 июля должны были состояться прения обвинения и защиты. Бикташев полностью признал свою вину, поэтому прения могли носить чисто формальный характер.
Адвокаты хотели добиться освобождения Бикташева из СИЗО в связи с тяжелым заболеванием подзащитного. Ранее комментаторы в соцсетях писали про онкозаболевание у подсудимого.
Это "громкое" ДТП произошло в 7 утра 29 апреля на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной. 23-летний водитель BMW X5 на большой скорости проехал на красный свет и протаранил Lada Largus, а также сбил 26-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате девушка и 62-летний водитель "Лады" скончались от полученных травм в больнице. Сам виновник не получил значительных повреждений и самостоятельно выбрался из покореженного авто.
Максимальное наказание, которое грозит Бикташеву — 9 лет лишения свободы. Родственники одной из жертв ДТП также предъявили гражданский иск к Алексею Бикташеву на сумму в 1 млн рублей.
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