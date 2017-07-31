"Смертельного гонщика на BMW" перевели из барнаульского СИЗО в тюремную больницу

BMW X5 перевернулся после ДТП. Фото : Barnaul22. BMW X5 после ДТП. Фото : Barnaul22. BMW X5 перевернулся после ДТП. Фото : Barnaul22. Задержание виновника ДТП, водителя BMW X5. Фото : Barnaul22. BMW X5 перевернулся после ДТП. Фото : Barnaul22. BMW X5 перевернулся после ДТП. Фото : Barnaul22. BMW X5 перевернулся после ДТП. Фото : Barnaul22. BMW X5 перевернулся после ДТП. Фото : Barnaul22.

Слушание перенесли на 11 августа.

Напомним, что 27 июля по решению судьи водителю BMW X5 Алексею Бикташеву, по вине которого в ДТП погибли два человека, продлили срок пребывания в барнаульском СИЗО на месяц. 31 июля должны были состояться прения обвинения и защиты. Бикташев полностью признал свою вину, поэтому прения могли носить чисто формальный характер.

Адвокаты хотели добиться освобождения Бикташева из СИЗО в связи с тяжелым заболеванием подзащитного. Ранее комментаторы в соцсетях писали про онкозаболевание у подсудимого.

Это "громкое" ДТП произошло в 7 утра 29 апреля на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной. 23-летний водитель BMW X5 на большой скорости проехал на красный свет и протаранил Lada Largus, а также сбил 26-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате девушка и 62-летний водитель "Лады" скончались от полученных травм в больнице. Сам виновник не получил значительных повреждений и самостоятельно выбрался из покореженного авто.

Максимальное наказание, которое грозит Бикташеву — 9 лет лишения свободы. Родственники одной из жертв ДТП также предъявили гражданский иск к Алексею Бикташеву на сумму в 1 млн рублей.

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