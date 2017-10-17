На Алтае трех глав сельских администраций подозревают в массовом убийстве козерогов

Дело о массовом убийстве козерогов на особо охраняемой территории государственного природного биологического заказника "Шавлинский" теперь передано в Следственный комитет. Им занимается отдел по расследованию особо важных дел СУСК по Республике Алтай. Главный подозреваемый найден и уже дает признательные показания.
Трупы восьми горных козлов нашли 21 сентября на территории заказника в Кош-Агачском районе на берегу реки Карагем. Здесь запрещена не только охота, но и рыбалка. Убитых животных нашли пограничники и сотрудники Сайлюгемского национального парка. Как оказалось, все животные были убиты из огнестрельного оружия. Ущерб, причиненный животному миру Республики Алтай, оценивается в 1,6 млн рублей.
Полиция возбудила уголовное дело, был определен круг подозреваемых. Ими оказались местные жители, среди них — главы Чаган-Узунского, Курайского, Ортолыкского сельских поселений.
Была проведена баллистическая экспертиза огнестрельного оружия, установлена принадлежность пули, изъятой из туши одного из козерогов. Владелец карабина дал признательные показания.
В ближайшее время будет предъявлено обвинение и дело о козерогах будет передано в суд. Подозреваемым грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности, пишет пресс-служба национального парка "Сайлюгемский".
Справка
Шавлинский заказник — местообитание снежного барса. Именно здесь, в долине реки Аргут ученые стараются возродить некогда утраченную популяцию снежного барса. И специалисты осторожно говорят о стабилизации численности аргутской популяции ирбиса в 8-10 особей. Так, в январе-марте 2017 года во время единовременного учета снежного барса в бассейне Аргута было зарегистрировано пребывание не менее 8 ирбисов.
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