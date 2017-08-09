Выпускникам каких специальностей проще найти работу в Алтайском крае

Топ-5 востребованных специальностей для выпускников в Алтайском крае:

1. Врач — 412 вакансий. Зарплата от 7800 до 50 тыс. руб.

2. Учитель — 253 вакансии. Зарплата от 7800 до 20 тыс. руб.

3. Медицинская сестра — 180 вакансий. Зарплата от 7800 до 20 тыс. руб.

4. Фельдшер — 62 вакансии. Зарплата от 7800 до 20 тыс. руб.

5. Воспитатель детского сада — 45 вакансий. Зарплата от 7800 до 12 тыс. руб.

Всего для студентов есть более 2400 вакансий. Однако по другим специальностям представлено не так много предложений. В частности, на сайте есть 4 вакансии психолога, 1 вакансия хореографа, бармена и провизора.

Среди представленных специальностей самая высокая заработная плата у руководителя службы приема гостей — 80 тыс. рублей. На втором месте работа заведующим торговым отделением — 60 тыс. рублей. Минимальная заработная плата — 7800 руб., предлагается выпускникам нескольких специальностей. Среди них работа балетмейстером и бухгалтером.

Как уже писал altapress.ru, по данным hh.ru, среди всех барнаульских вакансий есть только 27% предложений для специалистов без опыта. Больше всего вакансий для них в сфере продаж, медицине и транспортной сфере, также востребован рабочий и административный персонал. При этом, на самое высокое вознаграждение могут рассчитывать те из молодых людей без опыта, кто пожелает работать в продажах. Средняя зарплата, которую им предлагают — 23 000 рублей.