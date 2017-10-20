В АлтГТУ начались выборы ректора

В Алтайском государственном техническом университете стартовала процедура выборов ректора. В вуз 13 октября пришли необходимые документы из Минобразования и науки, сообщает сайт университета.
Кандидат на пост ректора должен быть не старше 65 лет, иметь высшее профессиональное образование и стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет. Документы будут принимать до 13 ноября.
Как уже писал altapress.ru, выбрать ректора в АлтГТУ хотели до начала учебного года, однако Минобр не согласовал кандидатов.
Пост ректора АлтГТУ остается вакантным уже больше года. Министр образования Дмитрий Ливанов во время совещания в мае 2016 года уволил прежнего ректора Александра Ситникова. Исполняющим обязанности ректора в августе назначили заведующего кафедрой технологии машиностроения Андрея Маркова.
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