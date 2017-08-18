Недвижимость

В Новоалтайске закупают жилье для медиков

374
Сегодня, 10:46.
Недвижимость

Региональное жилищное управление объявило о закупке жилья в Новоалтайске. Информация размещена на сайте РТС-тендер. Приобрести квартиры в госсобственность планируют к 1 декабря 2017 года.

Аукцион.
Аукцион. Фото : Из открытых источников Интернет.

Закупку организуют за счет бюджета субъекта РФ согласно постановлению от 27 декабря 2016 года "О реализации краевой адресной инвестиционной программы на 2017 год". Приобрести нужно новые квартиры с ремонтом в сданном в эксплуатацию доме.

Всего в Новоалтайске планируют купить 11 квартир на общую стоимость 27,9 млн рублей в рамках четырех закупок. Согласно двум — приобретут девять квартир стоимостью 2,6 млн рублей, и еще по двум — квартиры за 2,59 и 1,3 млн рублей. Электронные аукционы состоятся 31 августа и 11 сентября.

В документах не указано, для кого предназначены квартиры. Но ранее краевая администрация сообщала СМИ, что обеспечит жильем медиков нового противотуберкулезного диспансера, который строят в Новоалтайске. Для них планировали купить квартиры на сумму около 200 млн рублей

Предполагалось, что квартиры будут закупать в новостройке на Прудской, 40 в ЖК "Демидов парк". Это позволило бы решить еще одну проблему — достроить дом на 765 квартир. Сам застройщик компания "Аспект" находится в процедуре банкротства. Ранее его руководство заявляло, что в связи с кризисом долевки перестали покупать, поэтому нет денег на строительство. Сейчас строительство многоквартирного дома возобновили.

Справка

На сайте Госинспекции сказано, что принято решение разделить строительство 765-квартирного дома на отдельные этапы. Застройщик планировал достроить блок-секции №4 - №7 в сентябре, а блок-секции №1 -№3 - в декабре 2017 года. Но, говорят в службе, зафиксировано отставание застройщика на два месяца от нового утвержденного графика строительства. 26 июля губернатор края Александр Карлин рассказал в своем блоге, что квартиры в блок-секциях 4-7 сдадут до конца текущего года, а в следующем году завершат вторую очередь этого комплекса.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
Партизанская, 149 Партизанская, 149
Новый Спутник Новый Спутник