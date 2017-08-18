В Новоалтайске закупают жилье для медиков

Закупку организуют за счет бюджета субъекта РФ согласно постановлению от 27 декабря 2016 года "О реализации краевой адресной инвестиционной программы на 2017 год". Приобрести нужно новые квартиры с ремонтом в сданном в эксплуатацию доме.

Всего в Новоалтайске планируют купить 11 квартир на общую стоимость 27,9 млн рублей в рамках четырех закупок. Согласно двум — приобретут девять квартир стоимостью 2,6 млн рублей, и еще по двум — квартиры за 2,59 и 1,3 млн рублей. Электронные аукционы состоятся 31 августа и 11 сентября.

В документах не указано, для кого предназначены квартиры. Но ранее краевая администрация сообщала СМИ, что обеспечит жильем медиков нового противотуберкулезного диспансера, который строят в Новоалтайске. Для них планировали купить квартиры на сумму около 200 млн рублей.

Предполагалось, что квартиры будут закупать в новостройке на Прудской, 40 в ЖК "Демидов парк". Это позволило бы решить еще одну проблему — достроить дом на 765 квартир. Сам застройщик компания "Аспект" находится в процедуре банкротства. Ранее его руководство заявляло, что в связи с кризисом долевки перестали покупать, поэтому нет денег на строительство. Сейчас строительство многоквартирного дома возобновили.

Справка

На сайте Госинспекции сказано, что принято решение разделить строительство 765-квартирного дома на отдельные этапы. Застройщик планировал достроить блок-секции №4 - №7 в сентябре, а блок-секции №1 -№3 - в декабре 2017 года. Но, говорят в службе, зафиксировано отставание застройщика на два месяца от нового утвержденного графика строительства. 26 июля губернатор края Александр Карлин рассказал в своем блоге, что квартиры в блок-секциях 4-7 сдадут до конца текущего года, а в следующем году завершат вторую очередь этого комплекса.