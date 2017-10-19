Администрация Барнаула представила Сергея Мудрика как застройщика туркластера

Сергей Мудрик пояснил Дугину, что его компании достраивают очистные сооружения для обслуживания исторической части города: рабочие приступили к монтажу оборудования. Объект сдадут в конце года.

Началось благоустройство верхней части Нагорного парка, а на следующей неделе планируется монтаж чугунного ограждения набережной. "Уже изготовлен первый лестничный марш лестницы в Нагорный парк. Планируется установить лестницу к Новому году", — уточнил руководитель компании "Сибирия".

Дугин подчеркнул, что сроки выполнения работ нужно соблюдать. Также глава администрации отметил вклад инвесторов в туристический кластер краевой столицы.

Сергей Дугин,

глава администрации Барнаула:

Историческая часть краевого центра получит новый импульс для своего развития. Большой вклад вносят инвесторы, развивая уже существующие объекты (в частности, здание, где раньше располагался Центральный рынок), сооружая новые, которые украшают город, привлекают туристов.

Таким образом администрация города сообщила горожанам, что строительством объектов туркластера в исторической части города фактически занимается компания "Сибирия". В ее зоне ответственности как минимум набережная, Нагорный парк, ливневые канализации центра, Мало-Тобольская, а также здание Старого базара.

До сих пор в качестве исполнителей называли компании, которые не связывали себя с застройщиком. В их числе "ЗапСибСтрой" и ООО "Генподрядная организация № 1". Кроме того в медийном пространстве вновь появился Сергей Мудрик, которого давно связывали с компанией "Сибирия", однако он публично отрицал это. В 2015 году предприниматель официально сообщал altapress.ru, что не является руководителем строительной компании "Сибирия".

Справка

В октябре "Сибирии" исполнилось 5 лет. Сейчас компания сосредоточилась на строительстве многоквартирных домов в исторической части Барнаула. В том числе ЖК "Собрание" около здания администрации города, а также "Новая пристань" рядом с Речным вокзалом.