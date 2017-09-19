Арбитражный суд отказался признавать банкротом "СтройГАЗ"

По информации в карточке дела на сайте арбитража, суд отказал в процессуальной замене ООО "Эксперт" на ООО "Альфа-проект", а также отказался вводить на "СтройГАЗе" процедуру наблюдения.

Теперь статус первого истца перейдет от компании "Эксперт" к другому заявителю — вероятно, крупному московскому банку "Финсервис", требующему от "СтройГАЗа" несколько сотен млн рублей. Банк добивался статуса первого заявителя более полугода, пишет "Банкфакс". Статус первого истца позволяет выбирать кандидатуру арбитражного управляющего.

Из материалов суда следует, что другой кредитор — АО "Банк Финсервис" в конце 2016 года из своих средств собирался погасить задолженность "СтройГАЗа" перед "Экспертом", "выкупив" приоритетное право. В документах прямо указано, что целью погашения являлось "желание банка быть первым заявителем по делу о банкротстве".