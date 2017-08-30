"Барнаулкапстрой" достроит проблемный дом "СтройГАЗа" раньше срока

"Барнаулкапстрой", которому пришлось достраивать дом "СтройГАЗа" на Павловском тракте, 297, планирует сдать новостройку на пять месяцев раньше назначенного срока. Об этом 25 августа, на совещании по вопросам долевого строительства в краевой Госинспекции, рассказал гендиректор строительной компании Дмитрий Каркошкин.
Компания взяла 183 млн рублей в кредит у Сбербанка под 12% годовых, писал altapress.ru. Дмитрий Каркошкин сообщил, что этой суммы достаточно, чтобы достроить многоэтажу. По условиям, указанным в проектной декларации, дом на Павловском тракте, 297 должны сдать не позднее марта 2018 года.
Дмитрий Каркошкин,
генеральный директор "Барнаулкапстроя":
Мы не планируем переносить сроки ввода объект. Наоборот, стоит задача ввести дом в эксплуатацию в декабре этого года. Для этого у нас заключены все договоры подряда, пока исключая договор на благоустройство.
На совещании Каркошкин рассказал, что компания выдержит взятые на себя обязательства по еще одному дому "СтройГАЗа" — на Папанинцев, 119. Его сдадут в ноябре. Таким образом многоэтажки, которые "Барнаулкапстрой" забрал у "СтройГАЗа", в ближайшее время введут в эксплуатацию. Еще один объект на Павловском тракте, 291 строит инвестор "Династия Девелопмент". В обновленной проектной декларации сказано, что его введут в эксплуатацию в апреле 2018 года.
Дом на Антона Петрова, 254 достраивает сам "СтройГАЗ". Представитель компании проигнорировал совещание по вопросам долевого строительства в Госинспекции и не сообщил о ходе работ.
Справка
Компания "СтройГАЗ" выступала инвестором строительства дома на Павловском тракте, 297, а "Барнаулкапстрой" заказчиком. Ввести объект должны были в 2016 году, но "СтройГАЗ" не справился со своими обязательствами.
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