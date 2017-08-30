Недвижимость

"Барнаулкапстрой" достроит проблемный дом "СтройГАЗа" раньше срока

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Сегодня, 07:18.
Недвижимость

"Барнаулкапстрой", которому пришлось достраивать дом "СтройГАЗа" на Павловском тракте, 297, планирует сдать новостройку на пять месяцев раньше назначенного срока. Об этом 25 августа, на совещании по вопросам долевого строительства в краевой Госинспекции, рассказал гендиректор строительной компании Дмитрий Каркошкин.

Павловский тракт, 297. Июль 2017 года.
Павловский тракт, 297. Июль 2017 года. Фото : barnaulkapstroy.ru.

Компания взяла 183 млн рублей в кредит у Сбербанка под 12% годовых, писал altapress.ru. Дмитрий Каркошкин сообщил, что этой суммы достаточно, чтобы достроить многоэтажу. По условиям, указанным в проектной декларации, дом на Павловском тракте, 297 должны сдать не позднее марта 2018 года.

Дмитрий Каркошкин,
генеральный директор "Барнаулкапстроя":

Мы не планируем переносить сроки ввода объект. Наоборот, стоит задача ввести дом в эксплуатацию в декабре этого года. Для этого у нас заключены все договоры подряда, пока исключая договор на благоустройство.

На совещании Каркошкин рассказал, что компания выдержит взятые на себя обязательства по еще одному дому "СтройГАЗа" — на Папанинцев, 119. Его сдадут в ноябре. Таким образом многоэтажки, которые "Барнаулкапстрой" забрал у "СтройГАЗа", в ближайшее время введут в эксплуатацию. Еще один объект на Павловском тракте, 291 строит инвестор "Династия Девелопмент". В обновленной проектной декларации сказано, что его введут в эксплуатацию в апреле 2018 года.

Дом на Антона Петрова, 254 достраивает сам "СтройГАЗ". Представитель компании проигнорировал совещание по вопросам долевого строительства в Госинспекции и не сообщил о ходе работ.

Справка

Компания "СтройГАЗ" выступала инвестором строительства дома на Павловском тракте, 297, а "Барнаулкапстрой" заказчиком. Ввести объект должны были в 2016 году, но "СтройГАЗ" не справился со своими обязательствами. 

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