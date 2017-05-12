Недвижимость

В Барнауле упали цены на торговые площади

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Сегодня, 15:16.
Недвижимость

Аналитическое агентство RID Analytics пишет, что в Барнауле упали цены на торговые помещения. При этом производственно-складские здания, напротив, дорожают.  

Торговля.
Торговля. Фото : Анна Зайкова.

По итогам первого квартала 2017 года торговые помещения подешевели на 2,4%. Вместе с ними в цене теряют офисы, но несущественно: в первом квартале они подешевели на 0,02%. Зато производственные площади напротив начали расти в цене. За первые три месяца они прибавили 0,7%.

Ежеквартальные отчеты о рынке коммерческой недвижимости Барнаула, которые публикует RID Analytics, говорят о том, что торговые площади теряют в цене с 2014 года. Стабильно дешевеют и "офисники", а вот производственные помещения то дешевеют, то вновь дорожают.

1 квартал, коммерческая недвижимость. Барнаул.
1 квартал, коммерческая недвижимость. Барнаул.

В этом году, отмечают эксперты altapress.ru, наметился тренд на повышение спроса на производственные помещения. Люди не дождались каких-то особых событий, деньги есть, работать надо, поэтому встает вопрос, чем заняться, поясняет Дмитрий Морозов, руководитель компании "Максим". В этом году предприниматель начал строить коммерческое здание на Павловском тракте, 311г. В нем он планирует разместить шоу-румы для продажи подержанных автомобилей, а также мастерские автосервиса.

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