Юрий Гатилов достроил квартал "Дружный"

По словам Юрия Гатилова, на строительство "Дружного" ушло около 5 лет. Квартал формируют 15 многоквартирных домов из кирпича и ЖБИ-панелей, а также две гараж-стоянки, детский сад, а теперь и школа №133. На единственной свободной площадке планируется построить школу искусств или досуговый центр для жителей квартала.

"Дружный" стал первым кварталом, расположенным на свободной поляне между Павловским трактом, улицами Попова, Солнечная поляна и Энтузиастов. Согласно проекту генерального плана развития Барнаула до 2036 года, который хотят принять в конце 2018 года, город остановит свой рост в сторону аэропорта именно этим участком. Особенность "Дружного" в том, что строительством домов занималась только коммерческая компания "Жилищная инициатива". Расположенный рядом квартал 2033 будут осваивать уже несколько строительных компаний под руководством "Барнаулкапстроя", который на 100% принадлежит администрации города.

Это произошло потому, что участок под застройку квартала 2033 выиграл "Барнаулкапстрой", предложив на втором шаге около 90 млн рублей. Причем до этого на территорию планировал зайти неизвестный в городе "Жилой массив". На аукционе в 2015 году он оставил других претендентов далеко позади, предложив около 400 млн рублей. Однако в итоге "Жилой массив" не заплатил, а городу пришлось переигрывать аукцион в 2016 году. Уже в кризис.

С этого момента мэрия фактически вернула себе право распоряжаться квартальной застройкой, которое до этого на несколько лет перехватили коммерческие организации. "Барнаулкапстрой" размежевал территорию 2033 и отдал участки в подряд компаниям-лидерам строительного рынка Барнаула. В их числе сама "ЖИ", а также другие крупные застройщики города: "Союз", "Алгоритм", "Адалин-строй".

Сейчас администрация города пытается разыграть аукцион на строительство квартала 2032. Он находится ближе к Энтузиастов и Солнечной поляне. И вновь торги раз за разом переносятся. Теперь строители указывают администрации на то, что власти достаточно тщательно подготовили документацию на строительство квартала. В частности, не понятно, кто обязан строить социальные объекты.

Факт

"Дружный" — третий по счету квартал, который построила "Жилищная инициатива". До этого компания заселила квартал 2000-й и "Лазурный". Сейчас застройщик строит дома в "Лазурном 2", квартале 2033 и в центре.