Недвижимость

Юрий Гатилов достроил квартал "Дружный"

438
Сегодня, 10:41.
Недвижимость

"Жилищная инициатива" достроила квартал 2034 ("Дружный"). В нем ввели в эксплуатацию 175 тыс. кв. м жилья, рассказал altapress.ru руководитель компании Юрий Гатилов. В истории появления новых кварталов в краевой столице это важный рубеж: дальше подобное строительство в Барнауле будет организовано по-другому. 

Квартал "Дружный".
Квартал "Дружный" .Фото : barnaul-gi.ru.

По словам Юрия Гатилова, на строительство "Дружного" ушло около 5 лет. Квартал формируют 15 многоквартирных домов из кирпича и ЖБИ-панелей, а также две гараж-стоянки, детский сад, а теперь и школа №133. На единственной свободной площадке планируется построить школу искусств или досуговый центр для жителей квартала.

"Дружный" стал первым кварталом, расположенным на свободной поляне между Павловским трактом, улицами Попова, Солнечная поляна и Энтузиастов. Согласно проекту генерального плана развития Барнаула до 2036 года, который хотят принять в конце 2018 года, город остановит свой рост в сторону аэропорта именно этим участком. Особенность "Дружного" в том, что строительством домов занималась только коммерческая компания "Жилищная инициатива". Расположенный рядом квартал 2033 будут осваивать уже несколько строительных компаний под руководством "Барнаулкапстроя", который на 100% принадлежит администрации города.

Это произошло потому, что участок под застройку квартала 2033 выиграл "Барнаулкапстрой", предложив на втором шаге около 90 млн рублей. Причем до этого на территорию планировал зайти неизвестный в городе "Жилой массив". На аукционе в 2015 году он оставил других претендентов далеко позади, предложив около 400 млн рублей. Однако в итоге "Жилой массив" не заплатил, а городу пришлось переигрывать аукцион в 2016 году. Уже в кризис.

С этого момента мэрия фактически вернула себе право распоряжаться квартальной застройкой, которое до этого на несколько лет перехватили коммерческие организации. "Барнаулкапстрой" размежевал территорию 2033 и отдал участки в подряд компаниям-лидерам строительного рынка Барнаула. В их числе сама "ЖИ", а также другие крупные застройщики города: "Союз", "Алгоритм", "Адалин-строй".

Сейчас администрация города пытается разыграть аукцион на строительство квартала 2032. Он находится ближе к Энтузиастов и Солнечной поляне. И вновь торги раз за разом переносятся. Теперь строители указывают администрации на то, что власти достаточно тщательно подготовили документацию на строительство квартала. В частности, не понятно, кто обязан строить социальные объекты.

Факт

"Дружный" — третий по счету квартал, который построила "Жилищная инициатива". До этого компания заселила квартал 2000-й и "Лазурный".  Сейчас застройщик строит дома в "Лазурном 2", квартале 2033 и в центре. 

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
Партизанская, 149 Партизанская, 149
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
ул. Сизова, 14 б ул. Сизова, 14 б