"Жилищная инициатива" хочет значительно увеличить территорию квартала "Дружный"

Квартал 2033 находится в границах улиц Попова, Сергея Семенова, 65 лет Победы и Энтузиастов. Предполагается, что здесь появятся около 15 высотных жилых домов (165-170 тыс. квадратных метров жилья), школа, детский сад и две крытые парковки. Площадь участка — 18,5 га. "Жилищная инициатива" рассказала, что в планах компании застроить примерно 30% этого квартала и подать новостройки в одном стиле со своим кварталом "Дружный", который расположен рядом.

Юрий Гатилов,

руководитель компании "Жилищная инициатива":

У нас в проекте несколько многоэтажных домов и парковка. Начать строить планируем в первые месяцы будущего года, как только будут готовы документы по межеванию территории. И дальше мы хотим строить в этой части города. В будущем году собираемся участвовать в аукционе на застройку квартала 2037, который расположен за "старой" "Лентой". Сейчас мы уже готовим проект планировки этого участка. Таким образом, "Дружный" станет значительными микрорайоном города. Радует, что здесь уже решаются вопросы с детскими образовательными учреждениями. Мы построили детсад, а теперь взялись за школу.

Напомним, что квартал 2033 еще в июле 2015 года на аукционе выиграла компания "Барнаулкапстрой", предложив за него 119,3 миллионов рублей. До этого лот пытались разыграть несколько раз. В том числе, один из претендентов предложил баснословные для Барнаула деньги — около 400 млн рублей. Около полутора лет идет подготовка территории к строительству. "Барнаулкапстрой" будет выступать заказчиком работ.