Продакт-плейсмент от Медведева. Какие бренды невзначай рекламировал российский премьер-министр

Та самая фотография с надписью Calvin Klein из под белой рубашки появилась 24 июля в инстаграме телеканала "Кубань 24". Вскоре запись удалили, но фото успело разойтись по сети. "Нам море по колено, критика побоку, а трусы по грудь", — шутят пользователи.

Кроссовки Nike

В 2015 году Путин и Медведев провели совместную тренировку в резиденции в Сочи. Тогда журналисты отметили, что на президенте были кроссовки российского производства, а вот премьер показал Nike Air Max 90 OG за 139 долларов.

Apple

Дмитрий Анатольевич известен как поклонник продукции Apple. Так, в 2010 году глава Apple Стив Джобс лично подарил Медведеву смартфон iPhone 4 за день до официальной премьеры телефона в США. Премьер до сих пор активно пользуется "яблочной" продукцией.

А в мае 2015 на совещании у Владимира Путина премьер появился в Apple Watch.

Умные часы

Кроме часов Apple, Медведев носит и другие "умные" аксессуары. Так, в феврале этого года на встрече с Советом Федерации, журналисты заметили на его руке устройство Garmin Quatix 3. Это часы, разработанные американской компанией для капитанов парусных и моторных судов, а также поклонников морской рыбалки.

Фотоаппараты Nikon

Кроме айфона, премьер-министр любит делать фотографии для своего инстаграма и на профессиональную технику. Судя по снимкам в соцсети, его любимая марка фотоаппаратов — Nikon.

Автомобили

Премьера можно заметить и тестирующим автомобили разных марок. Так, 4 апреля 2016 года в Новокузнецке Дмитрий Медведев прокатил на черном "Мерседесе" губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

В ноябре 2012 Дмитрий Медведев опубликовал в своем видео-блоге обращение с предложением значительно ужесточить ответственность водителей за аварии в результате которых, страдают пешеходы. А сам министр появился в кадре за рулем BMW X5.

В январе 2016 года премьер-министр протестировал новую Lada XRAY, о чем незамедлительно сообщил в своем инстаграме.