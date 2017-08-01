Продакт-плейсмент от Медведева. Какие бренды невзначай рекламировал российский премьер-министр

Дмитрий Медведев известен не только своей политической деятельностью, но и умением превращать свои высказывания и публичные появления в мемы. Недавно по сети разошлась его фотография с одной из встреч, где под белой рубашкой премьер-министра видна резинка от трусов Calvin Klein. Пользователи сети тут же решили, что это неплохой пиар-ход для американского бренда. Altapress.ru вспомнил, что еще невольно "рекламировал" премьер-министр.
Та самая фотография с надписью Calvin Klein из под белой рубашки появилась 24 июля в инстаграме телеканала "Кубань 24". Вскоре запись удалили, но фото успело разойтись по сети. "Нам море по колено, критика побоку, а трусы по грудь", — шутят пользователи.
Кроссовки Nike
В 2015 году Путин и Медведев провели совместную тренировку в резиденции в Сочи. Тогда журналисты отметили, что на президенте были кроссовки российского производства, а вот премьер показал Nike Air Max 90 OG за 139 долларов.
Apple
Дмитрий Анатольевич известен как поклонник продукции Apple. Так, в 2010 году глава Apple Стив Джобс лично подарил Медведеву смартфон iPhone 4 за день до официальной премьеры телефона в США. Премьер до сих пор активно пользуется "яблочной" продукцией.
А в мае 2015 на совещании у Владимира Путина премьер появился в Apple Watch.
Умные часы
Кроме часов Apple, Медведев носит и другие "умные" аксессуары. Так, в феврале этого года на встрече с Советом Федерации, журналисты заметили на его руке устройство Garmin Quatix 3. Это часы, разработанные американской компанией для капитанов парусных и моторных судов, а также поклонников морской рыбалки.
Фотоаппараты Nikon
Кроме айфона, премьер-министр любит делать фотографии для своего инстаграма и на профессиональную технику. Судя по снимкам в соцсети, его любимая марка фотоаппаратов — Nikon.
Автомобили
Премьера можно заметить и тестирующим автомобили разных марок. Так, 4 апреля 2016 года в Новокузнецке Дмитрий Медведев прокатил на черном "Мерседесе" губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
В ноябре 2012 Дмитрий Медведев опубликовал в своем видео-блоге обращение с предложением значительно ужесточить ответственность водителей за аварии в результате которых, страдают пешеходы. А сам министр появился в кадре за рулем BMW X5.
В январе 2016 года премьер-министр протестировал новую Lada XRAY, о чем незамедлительно сообщил в своем инстаграме.
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