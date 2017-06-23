"Алтайкрайэнерго" судится с районами из-за долгов за уголь по поставкам 2015 года

Энергокомпания "Алтайкрайэнерго", поставлявшая уголь в районы края в 2015-2016 годах, взыскала в суде долг с администрации Кытмановского района. Отдать деньги администрация должна будет за местных покупателей, которые не полностью оплатили поставки: школы, детсады и сельские советы. Аналогичные иски энергокомпания подала еще к нескольким районным администрациям.
"Алтайкрайэнерго" (находится в собственности края) начала поставлять уголь для бюджетной сферы края на сезон 2015-2016 годов после того, как ряд поставщиков отказались от этого из-за опасения не получить оплату.
В суде компания потребовала от администрации Кытмановского района оплатить задолженность за уголь (1,4 млн рублей, включая неустойку).
Из материалов дела следует, что "Алтайкрайэнерго" 7 сентября 2015 года заключило с администрацией района муниципальный контракт на поставку 3 890 тонн угля марки "ДР" по 2 395 рублей за тонну. По условиям контракта уголь надо было поставить покупателям, указанным в разнарядке. А заказчик (райадминистрация) гарантировала своевременную оплату.
Покупателями же были районные школы, детсады, сельсоветы — всего около 20 организаций. Общая цена контракта 8,5 млн рублей (включая доставку до станции назначения и расходы по переработке угля, налоги, сборы и иные платежи).
Покупатели обязались оплатить уголь в течение 30 дней. Топливо был поставлено, но покупатели расплатились не полностью. Энергокомпания направила и покупателям, и гаранту претензии, но они остались без ответа, после чего она и обратилась в суд.
Суд удовлетворил требования энергокомпании, администрация района должна будет заплатить ей почти 1,4 млн рублей. Решение вынесено 15 июня в первой инстанции.
Аналогичные иски "Алтайкрайэнерго" подала весной этого года и к ряду других районных администраций. В июне суд вынес решение, согласно которому администрация Залесовского района должна будет заплатить энергокомпании 957 тыс рублей, Родинского — 228,5 тыс., Первомайского — 290 тыс.
Чуть раньше вынесено решение по иску к администрации Тюменцеского района, которая заплатит за детский сад "Родничок" неустойку за опоздание с оплатой — 20,5 тыс. рублей. Решения по искам к другим районам — Бийскому (долг 450 тыс. рублей), Хабарскому (сумма долга не указана) и ряду других — еще не вынесены.
Часть задолженности за углю "Алтайкрайэнерго" взыскало еще в 2016 году — в частности, с той же Залесовской администрации как с поручителя по муниципальному контракту суд постановил взыскать 364 тыс. рублей за должника — МУП "Тепловодосеть".
Ранее мы писали, что оплату за уголь до сих пор не может получить "Кузбассразрезуголь", поставлявшая топливо районам еще в 2013 годах, районным администрациям предъявлено множество исполнительных листов, которые они оплачивают по очереди.
Задолженность перед "Кузбассразрезуглем" со стороны алтайских покупателей составляет 490 млн рублей, но в правительстве края утверждают, что она понемногу уменьшается.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.