"Алтайкрайэнерго" судится с районами из-за долгов за уголь по поставкам 2015 года

"Алтайкрайэнерго" (находится в собственности края) начала поставлять уголь для бюджетной сферы края на сезон 2015-2016 годов после того, как ряд поставщиков отказались от этого из-за опасения не получить оплату.

В суде компания потребовала от администрации Кытмановского района оплатить задолженность за уголь (1,4 млн рублей, включая неустойку).

Из материалов дела следует, что "Алтайкрайэнерго" 7 сентября 2015 года заключило с администрацией района муниципальный контракт на поставку 3 890 тонн угля марки "ДР" по 2 395 рублей за тонну. По условиям контракта уголь надо было поставить покупателям, указанным в разнарядке. А заказчик (райадминистрация) гарантировала своевременную оплату.

Покупателями же были районные школы, детсады, сельсоветы — всего около 20 организаций. Общая цена контракта 8,5 млн рублей (включая доставку до станции назначения и расходы по переработке угля, налоги, сборы и иные платежи).

Покупатели обязались оплатить уголь в течение 30 дней. Топливо был поставлено, но покупатели расплатились не полностью. Энергокомпания направила и покупателям, и гаранту претензии, но они остались без ответа, после чего она и обратилась в суд.

Суд удовлетворил требования энергокомпании, администрация района должна будет заплатить ей почти 1,4 млн рублей. Решение вынесено 15 июня в первой инстанции.

Аналогичные иски "Алтайкрайэнерго" подала весной этого года и к ряду других районных администраций. В июне суд вынес решение, согласно которому администрация Залесовского района должна будет заплатить энергокомпании 957 тыс рублей, Родинского — 228,5 тыс., Первомайского — 290 тыс.

Чуть раньше вынесено решение по иску к администрации Тюменцеского района, которая заплатит за детский сад "Родничок" неустойку за опоздание с оплатой — 20,5 тыс. рублей. Решения по искам к другим районам — Бийскому (долг 450 тыс. рублей), Хабарскому (сумма долга не указана) и ряду других — еще не вынесены.

Часть задолженности за углю "Алтайкрайэнерго" взыскало еще в 2016 году — в частности, с той же Залесовской администрации как с поручителя по муниципальному контракту суд постановил взыскать 364 тыс. рублей за должника — МУП "Тепловодосеть".

Ранее мы писали, что оплату за уголь до сих пор не может получить "Кузбассразрезуголь", поставлявшая топливо районам еще в 2013 годах, районным администрациям предъявлено множество исполнительных листов, которые они оплачивают по очереди.

Задолженность перед "Кузбассразрезуглем" со стороны алтайских покупателей составляет 490 млн рублей, но в правительстве края утверждают, что она понемногу уменьшается.