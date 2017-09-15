Алтайский краевой суд не успел вынести приговор Денисовым

О том, что сказал суду сам Юрий Денисов, altapress.ru писал из зала судебного заседания.

После главного подсудимого выступили адвокаты. Андрей Лихторович отметил, что работа защиты сильно мешала пресса, потому что слишком подробно описывала показания свидетелей. По мнению адвоката, люди "готовились" к заседаниям по публикациям СМИ. Он также сказал, что лично видел, как двое свидетелей переговаривались между собой. Защитник выразил сомнение и в том, что экс-проректор АКИПКРО, которая брала деньги с подчиненных "для Денисова" вообще доносила их до него.

Касаемо эпизода с оперативной съемкой 4 марта 2016 года, адвокат отметил, что доказательств тому, что Денисова подъехала на встречу с экс-проректором именно за деньгами, нет. Более того, защитник заявил, что ему непонятно, зачем заворачивать деньги в пакет, если можно было отдать их открыто, чтобы наверняка уличить жену вице-губернатора. Лихторович также задал ряд риторических вопросов о том, откуда у главного свидетеля обвинения коттедж в пригороде Барнаула, откуда квартира площадью 100 кв. м, откуда машины. "Это все куплено на зарплату преподавателя?", — вопрошал адвокат.

Засомневался защитник Денисова и в правдивости показаний директора бийского колледжа. Он счел, что его показания были ложными и вынужденными, а также отметил, что свидетель сам отбывает наказание в колонии-поселении за ДТП со смертельным исходом.

Оба адвоката были солидарны в том, что "выводы суда построены на предположениях и недопустимых доказательствах". Адвокаты указали на многочисленные противоречия в показаниях свидетелей: например, относительно того, какая за окном была погода, какие продукты и в каком количестве привозили Денисовым. Некоторым доводам адвокатов суд первой инстанции не дал оценки: в частности, тому факту, что супруги были знакомы с предпринимателем, у которого директор бийского колледжа брал продукты для них, а значит, теоретически могли получить то же самое без "посредника" и тоже бесплатно.

Упомянула защита и то, что биллинг телефона Денисовой не доказывает факт ее нахождения в конкретном месте, и абсурдность ситуации с уничтожением расходно-кассовых ордеров на имя Денисова, и невозможность замены АКИПКРО как площадки для одной из крупнейших образовательных программ. Обо всем этом защита уже говорила в ходе прений в суде первой инстанции.

Взяткодатели, по мнению защиты, могли не бояться увольнения со стороны Денисова. Прежде чем продлить полномочия директора учебного заведения, руководитель управления образования должен рассмотреть целый пакет документов, в том числе результаты переаттестации, рекомендации коллектива и план работы руководителя на следующий период. При соблюдении всех условий и положительной характеристики от коллектива вице-губернатор не мог своим волевым решением уволить человека с должности. То же самое утверждает и сам Денисов. Что касается экс-проректора АКИПКРО, она вовсе была подчинена другому юрлицу, а значит увольнения тем более могла не опасаться.

Сторона защиты вновь попросила провести повторную комплексную судебную экспертизу на основе рецензии от заведующей кафедры судебных экспертиз Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина Елены Галяшиной. Эксперт заключила, исследование провели с нарушениями норм, поэтому заключение оказалось научно несостоятельным, а выводы экспертов — противоречащими друг другу. Копии файлов, прошедших экспертизу, по мнению Галяшиной, не были переписаны методом точного и полного копирования, а на аудио и видеофонограммах есть следы монтажа. При проведении лингвистической экспертизы восемь разговоров, состоявшихся в разное время, были вольно объединены в один текст, посчитала эксперт.

Апелляционная коллегия краевого суда, как и суд первой инстанции, отказал адвокатам в проведении повторной экспертизы, а выводам Галяшиной пообещал дать оценку в совещательной комнате.