Андрей Малахов прервал молчание и заявил о декретном отпуске

"Спешу обрадовать добрых граждан и тех, кто в течение шести лет нашего брака атаковывал мою жену бесцере­монными расспросами о перинатальной ситуации в семье. Да, мы с Наташей ждем первенца! Пока не знаю, пойду ли я по стопам гендиректора Новосибир­ского театра оперы и балета Владими­ра Кехмана, который после рождения четвертого ребенка решил уйти в декретный отпуск аж на три года, или буду действовать по укороченному вариан­ту, как принц Уильям с Криштиану Ро­налду, которые посвятили уходу за своими малышами чуть меньше времени", — заявил Андрей Малахов.

Сколько денег получит молодой отец? Многое зависит от того, как ведущий оформлен на своих работах. Если допустить, что не по контракту и не ИП, а официально и на телевидении, и у себя в журнале "СтарХит", то из Фонда социального страхования ему выплатят зарплату за 4,5 месяца. При условии "потолка" максимум декретных — это 266 тысяч рублей. Умножаем на два — 532 тысячи, пишет bfm.ru.

Не исключено, что возможный переход Малахова — лишь вопрос цены. Ведущие получают не так много, экран — лишь возможность "светить" лицом, чтобы потом позвали в рекламу (а в активе у Малахова стиральный порошок и разнообразные очки) и на корпоративы. Сколько стоит пригласить ведущего и стоит ли на него очередь?

Табриз Шахиди,

концертный директор топовых телеведущих:

Что значит за сколько? Это же не Стинг, правильно? Можно за два дня, если дата свободна, можно за месяц. Если заказывать ведущего за две-три недели, а чаще всего бывает так, что организаторы заблаговременно приглашают ведущих, то никаких проблем и вопросов с приглашением ведущего на мероприятие нет. С другой стороны, сейчас он будет чуть-чуть свободнее. И поэтому желающих будет больше, а возможности отработать на подобных мероприятиях у Андрея будет больше.

Гонорары звезды уровня Малахова начинаются от 25 тысяч евро за корпоратив. По другой информации, сейчас цена поднялась до 30 тысяч, и это не самый высокий прайс на рынке. Но у бывшего ведущего программы "Пусть говорят" в последние годы было по шесть эфиров в неделю. Плюс журнал "СтарХит". Сколько корпоративов отработаешь при такой загрузке?

Евгения Милова,

светский обозреватель ИД "Коммерсантъ":

Когда Тина Канделаки стала из ведущей превращаться в медиаменеджера, она как раз, притом что она была же очень востребованной ведущей и на телевидении, и на корпоративах, и на каких-то публичных мероприятиях, тем не менее как-то всегда говорила о том, что не всю же жизнь мне по этим корпоративам скакать и что хлеб этот тяжел и каравай не так велик. Как бы намекала она. Безусловно, Андрей Малахов — человек небедный, но говорить о каком-то сказочном богатстве я бы поостереглась. Он неоднократно подчеркивал, что никаких запасных аэродромов, никакого плана Б у него нет.

Вероятно, слухи не умрут, пока Малахов не выйдет из декрета либо на "Первом", либо на "России-1".