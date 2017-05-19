"Барнаульская сетевая компания" купила крупный непрофильный актив

Виктор Бессонов, конкурсный управляющий акционерного общества "Гостиница "Горный Алтай", зарегистрированного в Горно-Алтайске, еще в декабре 2016 года выставил на торги принадлежавшие гостинице-банкроту 375 746 обыкновенных именных акций "Бийского котельного завода" (зарегистрирован в Екатеринбурге, находится в Бийске). Начальная цена акций 68,7 млн рублей.

В дальнейшем цена последовательно снижалась в соответствии с условиями торгов: по истечении пяти рабочих дней с даты начала торгов на 15%, 10 рабочих дней на 30% и так далее.

В конечном итоге, по данным федресурса сведений о банкротстве, "Барнаульская сетевая компания" приобрела их 11 апреля за 5 млн рублей, то есть более чем в 10 раз дешевле начальной цены. Кроме БСК заявку на торги не подала ни одна компания. Договор купли-продажи акций, по данным федресурса, заключен еще 11 апреля.

По сведениям "Банкфакса", пакет акций "Бийского котельного завода", принадлежащий БСК, увеличился с 0,88 % до 19,28 %.

Это не первый актив, приобретенный БСК, который не имеет непосредственного отношения к ее деятельности как арендатора электрических сетей, принадлежащих муниципалитету — Барнаулу.

Ранее мы сообщали, что БСК является владельцем 100% долей в компании "Алтайавиа" (уставный капитал 297,5 млн рублей). При этом объем инвестиционной программы БСК, по данным этой компании, в 2012 году (году, когда было зарегистрировано ООО "Алтайвавиа") составил, согласно плану, 66,5 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, БСК владеет еще и 100% долей компании "Алтай Виладж" (уставный капитал 1 млн рублей). И "Алтайавиа", и "Алтай виладж" зарегистрированы в Республике Алтай.

По данным СМИ, "Алтай Виладж" принадлежала турбаза "Самыш" - та самая, с которой вертолет с Анатолием Банных на борту совершил свой последний рейс. Вертолет же принадлежал компании "Алтайавиа".

БСК не только приобретает новые активы или учреждает непрофильные компании. Она является (или являлась) арендатором лесных участков в Республике Алтай. Информация об этом содержится в материалах дела, рассмотренного Железнодорожным райсудом Барнаула по иску прокурора Турочакского района Республики Алтай к БСК. Площадь участков в деле не сообщается.

В материалах этого же дела также указано, что БСК заключила договор водопользования участком озера Телецкое на 20 лет, в том числе, для использования акватории водного объекта для рекреационных целей. Там же есть сведения, что БСК строит автомобильную дорогу с твердым покрытием шириной 10 метров.

А в 2015 году администрация Турочакского района Республики Алтай сообщала, что БСК строит в районе гостиницу.

В "Барнаульской сетевой компании" комментировать покупку акций котельного завода отказались: "Мы не комментируем нашу хозяйственную деятельность".

"Барнаульская сетевая компания" является арендатором электросетевого имущества, принадлежащего муниципалитету — то есть Барнаулу. Договор заключен до 2020 года. В распоряжении altapress.ru есть копия договора, согласно которому годовая плата за аренду имущества составляет 242 тыс. рублей. По документам, руководителем компании является Сергей Портнягин. Он же является соучредителем БСК, второй же соучредитель Сергей Розбах.