Для тех, кого приручили или Что нужно знать владельцам маленьких питомцев

Вы должны убедиться, что обстановка в доме безопасна для питомца. Необходимо проверить, нет ли в доме проводов, которые он может перекусить, есть ли места, откуда ему будет сложно выбраться. Нужно выделить животному безопасную комнату, где будет зона для еды и питья, место для сна, лоток (для котенка), пеленка (для щенка), несколько игрушек.

Когда животное адаптируется (через 10-14 дней) необходимо провести антипаразитарную обработку и сделать прививки. Не откладывайте визит к ветеринарному врачу. Он расскажет, когда и что нужно делать с вашим питомцем. Не стоит оказываться от вакцинации. Ее обязаны соблюдать все владельцы животных. Многие ошибочно рассуждают, что если питомец не бывает на улице, значит оно не заболеет. Животному не нужно выходить за пределы квартиры, чтобы заболеть чем–нибудь: достаточно того, что владельцы сами могут принести инфекцию в дом.

Также следует с раннего возраста приучать питомца к уходу за шерстью, когтями и зубами. Первые процедуры вам может продемонстрировать ветеринарный врач, и в последующем вы можете делать это сами.

Татьяна Рябоконь

Кормление — один из важных аспектов содержания домашних животных. Кошки и собаки нуждаются в таких аминокислотах, как таурин, который содержится только в мясе. Вы можете либо сами готовить еду для питомца, либо покупать готовые полнорационные сухие и влажные корма. Готовый корм вам может посоветовать ветеринарный врач индивидуально, исходя из возраста, породы и физиологических особенностей вашего питомца.

Помните, что недополучение достаточного количества питательных веществ ведет к замедлению роста и развития и может нанести существенный вред здоровью животного.

Проявив немного терпения на первых этапах жизни животного, а также соблюдая простые правила содержания, вы вознаградите себя долгими и счастливыми отношениями с вашим любимцем!

Помните: мы в ответе за тех, кого приручили!

Татьяна Рябоконь, главный ветеринарный врач ветеринарной клиники "Артемида", директор "Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Алтая"