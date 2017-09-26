Единороссы распределили комитеты в Барнаульской гордуме между своими

26 сентября на заседании барнаульского политсовета единороссы обсудили, как будет организована работа в Барнаульской гордуме и кто займет ключевые посты в парламенте. Руководителями пяти комитетов предлагается сделать представителей партии власти.
Как уже ранее сообщал altapress.ru, "Единая Россия" предложит депутатам на пост председателя думы кандидатуру Галины Буевич, ректора Алтайского государственного института культуры. По должность ее заместителя выдвинут Сергей Струченко.
Кто может возглавить комитеты
Во главе комитета по бюджету, налогам и кредитной политике партийцы видят Андрея Солодилова, советника гендиректора "Барнаульского пивоваренного завода", который уже не первый раз избирается в барнаульский парламент.
На пост главы комитета по экономической политике и собственности выдвинут Валерий Касплер, также "долгожитель" гордумы, гендиректор компании "Сибирьавтоцентр".
Комитет по городскому хозяйству единороссы предложили возглавить Александру Гроссу, руководителю "Барнаульской тепломагистральной компании" (структура "Сибирской генерирующей компании", владеющей ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 в Барнауле).
Комитет по социальной политике, вероятнее всего, достается Марине Ермоленко, сопредседателю алтайского отделения ОНФ, в прежнем созыве она была зампредом этого комитета.
По предложению партийцев, комитет по законности и местному самоуправлению может отойти Ивану Огневу, который в прошлом составе возглавлял фракцию.
А на этот раз руководителем партийного объединения в гордуме вместо Огнева станет Вячеслав Перерядов.
Добавим, что ранее единороссы заявляли, что готовы поделиться с оппозицией креслом заместителя председателя какого-либо комитета в Барнаульской гордуме.
Напомним, "Единая Россия" выиграла 30 мандатов из 40 на выборах в Барнаульскую гордуму 10 сентября. Как самовыдвиженец победил также Андрей Солодилов, член партии.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.