Единороссы распределили комитеты в Барнаульской гордуме между своими

Как уже ранее сообщал altapress.ru, "Единая Россия" предложит депутатам на пост председателя думы кандидатуру Галины Буевич, ректора Алтайского государственного института культуры. По должность ее заместителя выдвинут Сергей Струченко.

Кто может возглавить комитеты

Во главе комитета по бюджету, налогам и кредитной политике партийцы видят Андрея Солодилова, советника гендиректора "Барнаульского пивоваренного завода", который уже не первый раз избирается в барнаульский парламент.

На пост главы комитета по экономической политике и собственности выдвинут Валерий Касплер, также "долгожитель" гордумы, гендиректор компании "Сибирьавтоцентр".

Комитет по городскому хозяйству единороссы предложили возглавить Александру Гроссу, руководителю "Барнаульской тепломагистральной компании" (структура "Сибирской генерирующей компании", владеющей ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 в Барнауле).

Комитет по социальной политике, вероятнее всего, достается Марине Ермоленко, сопредседателю алтайского отделения ОНФ, в прежнем созыве она была зампредом этого комитета.

По предложению партийцев, комитет по законности и местному самоуправлению может отойти Ивану Огневу, который в прошлом составе возглавлял фракцию.

А на этот раз руководителем партийного объединения в гордуме вместо Огнева станет Вячеслав Перерядов.

Добавим, что ранее единороссы заявляли, что готовы поделиться с оппозицией креслом заместителя председателя какого-либо комитета в Барнаульской гордуме.

Напомним, "Единая Россия" выиграла 30 мандатов из 40 на выборах в Барнаульскую гордуму 10 сентября. Как самовыдвиженец победил также Андрей Солодилов, член партии.