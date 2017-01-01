Главный алтайский следователь рассказал о делах убийцы-бизнесмена и тренера-совратителя

Дело об убийстве супруги

Как уже сообщил altapress.ru, органы следствия предъявили бизнесмену, владельцу ТРЦ "Альфа" в Новоалтайске Вячеславу Шишлакову, обвинение в убийстве гражданской супруги.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым. Но следствие имеет иное мнение на этот счет и полагает, что Шишлаков отдавал отчет в своих действиях, пояснил руководитель следственного управления СК.

Точку в этом деле поставит Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, куда намерены обратиться алтайские следователи.

Евгений Долгалев,

руководитель управления СУ СКР по Алтайскому краю:

Это не первая ситуация, когда мы расходимся во мнениях с экспертом, а потом получаем заключение, которое говорит, что человек вменяемый. Но в данном случае я загадывать не могу.

Дело о крупном ДТП

Ранее сообщалось, что вечером 4 января в Косихинском районе столкнулись автобусы, погибли три человека, пострадали порядка 30. Долгалев пояснил, что в распоряжении следствия есть запись видеорегистратора одного из автобусов. Из нее видно, как водитель противоположного автобуса плавно выезжает на встречную полосу (возможно, из-за того, что уснул).

Евгений Долгалев,

руководитель управления СУ СКР по Алтайскому краю:

Вы знаете, что мы предъявили обвинения собственнику предприятия — это Александр Фаюстов, по решению суда он арестован. На мой взгляд, там все очевидно. Водитель был один, а должны быть два. Мы опровергли позицию защиты о том, что вторым водителем был брат собственника. После чего приняли решение о предъявлении обвинения и аресте. И, кроме того, у нас есть вопросы о техническом состоянии автобуса, но выводы сделает экспертиза.

Фаюстов обвиняется в преступлении по статье ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц). А настаивали на аресте следователи потому, что "во-первых, преступление тяжкое, и, во-вторых, очевидна была позиция скрывать улики и фальсифицировать". Позицию собственника Долгалев назвал "неискренней".

Что касается водителя автобуса, то в отношении него возбуждено другое уголовное дело по статье 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Евгений Долгалев,

руководитель управления СУ СКР по Алтайскому краю:

Водитель нарушил — он за это ответит. А собственник ответит за свои нарушения.

Дело тренера-педофила

В ноябре краевой СУСК сообщал о 57-летнем тренере детско-юношеской спортивной школы, который совратил 15-летнюю воспитанницу и продолжал с ней интимную связь до ее 16-летия. Тренеру предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст 134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

Расследование этого дела было завершено с обвинительным заключением, в январе 2017 года его направили в суд. А 13 февраля уголовное дело было прекращено за примирением сторон.

Дело о жилье для сирот

Как мы сообщали раньше, краевой следственный комитет предъявил обвинения в мошенничестве при обеспечении жильем детей-сирот и их семей, троим гражданам, включая бывшего руководителя отдела одного из управлений Главстроя (как в тот момент назывался алтайский минстройтранс). Дело, как пояснил Евгений Долгалев, продолжает расследоваться, три человека арестованы (и содержание под стражей им было продлено), но не исключено, что круг обвиняемых расширится.

Евгений Долгалев,

руководитель управления СУ СКР по Алтайскому краю:

В деле достаточной большой объем. Десятки квартир, по каждой мы должны провести экспертизу, оценить. Мы не можем сказать, что они воровали в общем и целом, мы должны вывести конкретную сумму, а это требует времени. Схема там очевидная, вопрос, в количестве объектов.

На вопрос журналиста, было ли к делу причастно начальство арестованной чиновницы, Долгалев ответил: "Пока у нас есть основания полагать, что все замыкалось на ней. Если будут дополнительные данные, мы пойдем дальше. Никаких тормозов или заданности здесь нет".

Дело об убийстве юриста

Прозвучала на пресс-конференции и информация о том, что в начале февраля этого года был убит барнаульский юрист. Как пояснил Евгений Долгалев, преступление это уже раскрыто, лицо, совершившее убийство, установлено и гражданин (молодой человек) арестован — есть достаточно доказательств его вины, включая то, что у него было обнаружено и изъято украденное имущество. При этом следователи не связывают это преступление с профессиональной деятельностью юриста. Само расследование еще не завершено.

Дело Юрия Денисова

Расследование уголовного дела бывшего вице-губернатора Юрия Денисова, как известно, завершено и его рассматривает суд. А между тем, в ходе суда свидетели рассказали, кто давал взятки экс-чиновнику. И вот в связи с этим журналисты поинтересовались, понесут ли какую-то ответственность взяткодатели.

Руководитель СУСКа пояснил: согласно закону, человек, который сам сообщает, что дал взятку, от ответственности освобождается. Это, в общем-то, объяснимо: без заявления взяткодателя и его последовательных показаний доказать виновность взяточника сложно, тем более в ретроспективе и при отсутствии оперативных мероприятий (микрофонов для прослушивания и т. п.).

Евгений Долгалев,

руководитель управления СУ СКР по Алтайскому краю:

А если мы выявляем это в ходе расследования, тогда мы привлекаем и взяткодателя, и взяткополучателя.

Справка

155 следователей работают в следственном управлении. В прошлом году следователями осуществлено 5 035 выездов на места происшествий, в производстве следователей находилось 4 080 уголовных дел.

16 633 сообщений о преступлениях поступило в 2016 году в следственное управление СКР по Алтайскому краю. 2 635 уголовных дел возбуждено, окончено производством 2 371 дело.

416 сообщений о преступлениях коррупционной направленности поступило за 2016 год, возбуждено 300 уголовных дел, 110 из них направлено в суд. Как правило, расследовались дела о мошенничестве, присвоении, взяточничестве.

490 уголовных дел экономической направленности, в том числе 54 о налоговых преступлениях, было возбуждено.

20 уголовных дел о полной или частичной невыплате работникам предприятий заработной платы или пособий, что существенно выше аналогичного периода прошлого года. В суд направлено 9 уголовных дел данной категории.

1910 сообщений о преступлениях в отношении несовершеннолетних поступило в 2016 году, возбуждено 343 уголовных дела, в суд направлено 211.

196 убийств совершено на территории края. Общее количество зарегистрированных убийств сократилось на 6,2 %. Остались нераскрытыми 24 убийства, при этом 20 из них возбуждены по сообщениям о безвестном исчезновении граждан, и 5 преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 111 УК РФ.

66 фактов изнасилований зарегистрировано за 2016 год и 137 преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).