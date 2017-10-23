Из мэрии Барнаула уволился главный по информационной политике Станислав Тетерятник

Связаться со Станиславом Тетерятником не удалось, его телефон не отвечает. Другой источник altapress.ru во властных структурах сообщил, что увольнение прошло без конфликта, по обоюдному согласию. Однако это случилось на фоне критики администрации города губернатором края. Александр Карлин 10 октября в своем блоге покритиковал мэрию за ее закрытость.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Формат работы необходимо менять, делать ее более открытой: привлекать общественных активистов, журналистов, объяснять и комментировать. Организовать, к примеру, специальную группу при Общественной палате города. Пригласить туда представителей экологических организаций, общественность. Ознакомить их с проектами ландшафтного дизайна, которые используются при обновлениях городских пространств. И работать дальше в условиях общественного сопровождения и народного контроля.

Через день после выхода записи в блоге Александр Карлин встретился с мэром Барнаула Сергеем Дугиным и опять несколько раз сказал, что мэрия должна вести максимально открытую информационную политику, чтобы жители города понимали, что, как и почему в нем меняется.

Губернатору не понравилось, как администрация Барнаула доносит до горожан информацию о реконструкции Старого базара, реновации парка "Изумрудный", вырубке старых деревьев в городе. По словам Александра Карлина, когда создается информационный вакуум, он заполняется "грязной информацией, ангажированной". "Дня не проходит, чтобы мы каких-то фантазий на эту тему не прочитали", — заявил губернатор.

Губернатор подчеркнул, что такая политика открытости должна касаться работ по озеленению, проведения градосоветов, других сфер деятельности.

Источник altapress.ru в правительстве края сообщил, что 23 октября губернатор Карлин вновь общался с мэром Дугиным и просил главу администрации Барнаула вести открытую информационную политику. Прозвучала и история с "провалом" в Нагорном парке, которую, по мнению Александра Карлина, мэрия опять освещала плохо.

Справка

Тетерятник Станислав Викторович родился 12 сентября 1976 года в Таганроге (Ростовская область). С 1980 года живет в Барнауле. Учился на французском отделении факультета иностранных языков Барнаульского педуниверситета. С 1996 года работал на телевидении: ведущим программы "Новости АТН", затем руководителем программы, продюсером. В 2002 году стал редактором программы "События дня" телекомпании "Город".

С 2005 года работал главным редактором, ведущим информационной программы "Наши новости". В 2007 году назначен генеральным директором компании ООО "Краевое Агентство Информации", выпускающей программу "Наши новости".

Депутат Барнаульской городской Думы V созыва (в 2008 - 2012 гг.); стал первым представителем СМИ в Думе города.

В июле 2013 года назначен председателем комитета информационной политики администрации Барнаула.