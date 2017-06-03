Как будут избирать нового мэра Барнаула в 2017 году

Выборы в Барнаульскую гордуму пройдут 10 сентября 2017 года — осталось чуть меньше 100 дней. Светлана Деньга, председатель правового комитета администрации Барнаула, напомнила: вновь избранные депутаты должны будут избрать нового главу города из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Раньше в Барнауле, было два главы: гордумой руководил глава города, мэрией - глава администрации. В 2015 году путаницу устранили, и после избрания нового депутатского корпуса гордуму возглавит председатель, а мэрию, после проведения конкурса, глава города.

Последний аналогичный конкурс проходил совсем недавно — в декабре 2015 года. На нем и был избран нынешний мэр Барнаула Сергей Дугин. Теперь же правила назначения нового главы города изменились. Депутаты утвердили их 2 июня большинством голосов. Чем новый порядок отличается от старого?

Отличие первое: состав комиссии

Как и в прошлый раз, комиссия будет состоять из 10 человек: пять назначит губернатор, еще пять — городская Дума. Однако, по новым правилам, членами комиссии могут быть только председатель гордумы и руководители комитетов. Раньше же членами могли назначаться и простые депутаты. И, если помните, в состав комиссии 2015 года вошел один зампредкомитета — Иван Мордовин, нынешний депутат АКЗС. При этом все члены комиссии-2015 были единороссы, что вызвало протест оппозиционных депутатов. В новом порядке вопрос о представительстве всех фракций в комиссии-2017 не оговорен.

Отличие второе: требования к претендентам

В новом конкурсе повысили требования к стажу кандидата на должность мэра. Раньше требовалось не менее пяти лет на руководящей должности, теперь не менее шести. Обязательный стаж на муниципальной должности составлял не менее трех лет, теперь же не менее четырех.

Отличие третье: экзаменационные вопросы

Раньше порядок проведения конкурса не оговаривал набор вопросов к претенденту. Теперь же в документ перенесена норма из краевого закона об избрании глав: претендент должен знать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы (видимо, касающиеся, уставы края и Барнаула и ряд других нормативных актов, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления. Так что, уважаемые претенденты, можете начать зубрежку.

Отличие четвертое: профессиональные умения

Из краевого закона в документ внесли и требование к профессиональным качествам претендента. У него должны быть навыки руководства, оперативного принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования последствий этих решений, организации работы по взаимодействию с органами власти, организациями и гражданами, работы с документами.

Отличие пятое: программа в письменном виде

Список документов, которые должен будет подать претендент в комиссии, несколько увеличился. Например, претендент должен будет представить еще и справку об отсутствии судимости и ряд других документов, которые раньше не требовали.

Вместе с документами он должен сдать еще и программу развития Барнаула объемом не более 15 страниц машинописного текста (размер шрифта не менее 12 пунктов). В ней надо будет оценить текущее социально-экономическое положение города, описать его основные проблемы. И предложить решения, обозначив сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализации программы. В общем, серьезный труд.

Раньше же программу не требовали представлять в письменном виде, а о своем видении работы сити-менеджера кандидат докладывал устно — на собеседовании.

Остальное по-старому

В целом же новый документ сохраняет многое из того, что было раньше. Как и прежде, комиссия может начать работу по приему документов, если ее состав сформирован наполовину. В ходе конкурса-2015 это имело значение, ведь губернатор далеко не сразу назначил свою часть комиссии.

Осталась прежней и другая норма: комиссия принимает решения по кандидатам открытым голосованием простым большинством, а если голоса распределились поровну, решающим является голос ее председателя. Сам конкурс пройдет в два этапа: сначала все документы проверят, а потом проведут собеседование.

Выбирать депутаты будут не менее, чем из двух человек. Регламентом гордумы установлено: за назначение того или иного кандидата депутаты голосуют на открытом заседании, но тайно — то есть бюллетенями. А их решение вступает в силу с момента его принятия. После этого с победителем должен быть подписан контракт - дается на это не более 10 дней.