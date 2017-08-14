Как в Барнауле шьют одежду для собак

Жизнь домашних животных в городе похожа на человеческую. У четвероногих питомцев есть жилье, для них существуют магазины и салоны красоты, собаки и кошки ходят на тусовки и соревнования. А также для них работают модельеры. Редакция altapress.ru решила узнать, как в Барнауле шьют костюмы для собак.
Софья Береснева занялась одеждой для животных восемь лет назад. Будучи собачницей, она начала шить одежду для своих питомцев и питомцев своих друзей. Сегодня она держит единственное в Барнауле зооателье с одноименным названием, где сама шьет одежду и обувь для животных на любой размер, цвет и порыв фантазии хозяина. В здании, где работает Софья, нет ни вывески, ни указателя. У зооателье Софи есть свой круг клиентов, которые находят заведение без рекламы.
Софья Береснева,
владелица "Зооателье":
Сегодня очень сложно подобрать одежду для собаки, потому что размеры разные, даже если порода одна, бывает, то лапы длиннее, то кто-то кушает больше. А в магазинах одежда шьется по стандартным выкройкам без учета особенностей животных.
По образованию Софья — ветеринар, знание анатомии животного помогает ей в работе. На первое место девушка ставит практичность и комфорт для животного, а уже на второе дизайн и оригинальность. Но как признается Софья, все-таки творческие работы ее самые любимые. Из последних — норковый жилет для собаки из обрезков шубы ее хозяйки.
Заколки, ободки, бабочки ручной работы заказывают собачники здесь же в ателье. Самым необычным творением владелица ателье считает костюм чертёнка, сшитый на девочку скотч-терьера по подобию костюма хозяйки.
На вопрос, кому одежда для собак нужна больше, хозяевам или же самим животным, Софья отвечает — животным.
Софья Береснева,
владелица "Зооателье":
Одежда многим животным просто необходима. Собаки сегодня стали более подвержены заболеваниям. И почки у них болеют, простуду собаки часто подхватывают. Поэтому мелким породам одежда нужна как людям. Собак крупных пород одевают, чтобы не мыть их после каждой прогулки. А чем чаще моешь собаку, тем хуже качество шерсти.
В среднем зимний комбинезон, например, для йорка можно сшить за 1500-3000 рублей. Практически столько же стоит костюм в магазине.
Личным изобретением и большой гордостью Софьи Бересневой стали специальные ботинки для собак. Как говорит владелица, такие ботинки заказывают клиенты по всей России и даже из-за границы.
Софья Береснева,
владелица "Зооателье":
Когда только начинала, я шила ботинки из кожи, замши, но они все равно очень быстро снашивались. Работа кропотливая, а портятся менее чем за 2 недели. Долго думала, как бы сделать ботинки более долговечными. И вот теперь заливаю их жидкой резиной. Они остаются такими же мягкими и эластичными. Собаки бегают в них как в носках, но теперь такие ботинки хранятся гораздо дольше.
- Корма "Дилли" сохранят аппетит и жизненную энергию вашей собаки
- Для тех, кого приручили или Что нужно знать владельцам маленьких питомцев
- Как правильно выбрать необходимый и полезный аксессуар для своего питомца
- Эксперт о том, содержание каких экзотических животных в доме не превратит жизнь хозяев в ад
- Сюжет: Все как у людей
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.