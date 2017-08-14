Как в Барнауле шьют одежду для собак

Работы Софьи Бересневой. Фото: ok.ru/zooatelye.sofi. Работы Софьи Бересневой. Фото: ok.ru/zooatelye.sofi. Работы Софьи Бересневой. Фото: ok.ru/zooatelye.sofi. Работы Софьи Бересневой. Фото: ok.ru/zooatelye.sofi. Работы Софьи Бересневой. Фото: ok.ru/zooatelye.sofi. Работы Софьи Бересневой. Фото: ok.ru/zooatelye.sofi. Работы Софьи Бересневой. Фото: ok.ru/zooatelye.sofi. Работы Софьи Бересневой. Фото: ok.ru/zooatelye.sofi. Работы Софьи Бересневой. Фото: ok.ru/zooatelye.sofi. Работы Софьи Бересневой. Фото: ok.ru/zooatelye.sofi. Работы Софьи Бересневой. Фото: ok.ru/zooatelye.sofi. Работы Софьи Бересневой. Фото: ok.ru/zooatelye.sofi. Работы Софьи Бересневой. Фото: ok.ru/zooatelye.sofi. Работы Софьи Бересневой. Фото: ok.ru/zooatelye.sofi. Работы Софьи Бересневой. Фото: ok.ru/zooatelye.sofi. Работы Софьи Бересневой. Фото: ok.ru/zooatelye.sofi. Работы Софьи Бересневой. Фото: ok.ru/zooatelye.sofi. Работы Софьи Бересневой. Фото: ok.ru/zooatelye.sofi. Работы Софьи Бересневой. Фото: ok.ru/zooatelye.sofi. Работы Софьи Бересневой. Фото: ok.ru/zooatelye.sofi. Работы Софьи Бересневой. Фото: ok.ru/zooatelye.sofi. Работы Софьи Бересневой. Фото: ok.ru/zooatelye.sofi. Работы Софьи Бересневой. Фото: ok.ru/zooatelye.sofi. Работы Софьи Бересневой. Фото: ok.ru/zooatelye.sofi. Работы Софьи Бересневой. Фото: ok.ru/zooatelye.sofi.

Софья Береснева занялась одеждой для животных восемь лет назад. Будучи собачницей, она начала шить одежду для своих питомцев и питомцев своих друзей. Сегодня она держит единственное в Барнауле зооателье с одноименным названием, где сама шьет одежду и обувь для животных на любой размер, цвет и порыв фантазии хозяина. В здании, где работает Софья, нет ни вывески, ни указателя. У зооателье Софи есть свой круг клиентов, которые находят заведение без рекламы.

Софья Береснева,

владелица "Зооателье":

Сегодня очень сложно подобрать одежду для собаки, потому что размеры разные, даже если порода одна, бывает, то лапы длиннее, то кто-то кушает больше. А в магазинах одежда шьется по стандартным выкройкам без учета особенностей животных.

По образованию Софья — ветеринар, знание анатомии животного помогает ей в работе. На первое место девушка ставит практичность и комфорт для животного, а уже на второе дизайн и оригинальность. Но как признается Софья, все-таки творческие работы ее самые любимые. Из последних — норковый жилет для собаки из обрезков шубы ее хозяйки.

Заколки, ободки, бабочки ручной работы заказывают собачники здесь же в ателье. Самым необычным творением владелица ателье считает костюм чертёнка, сшитый на девочку скотч-терьера по подобию костюма хозяйки.

На вопрос, кому одежда для собак нужна больше, хозяевам или же самим животным, Софья отвечает — животным.

Софья Береснева,

владелица "Зооателье":

Одежда многим животным просто необходима. Собаки сегодня стали более подвержены заболеваниям. И почки у них болеют, простуду собаки часто подхватывают. Поэтому мелким породам одежда нужна как людям. Собак крупных пород одевают, чтобы не мыть их после каждой прогулки. А чем чаще моешь собаку, тем хуже качество шерсти.

В среднем зимний комбинезон, например, для йорка можно сшить за 1500-3000 рублей. Практически столько же стоит костюм в магазине.

Личным изобретением и большой гордостью Софьи Бересневой стали специальные ботинки для собак. Как говорит владелица, такие ботинки заказывают клиенты по всей России и даже из-за границы.

Софья Береснева,

владелица "Зооателье":