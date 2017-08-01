Корма "Дилли" сохранят аппетит и жизненную энергию вашей собаки. Фото: архив компании "Алейскзернопродукт". Корма "Дилли" сохранят аппетит и жизненную энергию вашей собаки. Фото: архив компании "Алейскзернопродукт". Корма "Дилли" сохранят аппетит и жизненную энергию вашей собаки. Фото: архив компании "Алейскзернопродукт". Корма "Дилли" сохранят аппетит и жизненную энергию вашей собаки. Фото: архив компании "Алейскзернопродукт". Корма "Дилли" сохранят аппетит и жизненную энергию вашей собаки. Фото: архив компании "Алейскзернопродукт". Корма "Дилли" сохранят аппетит и жизненную энергию вашей собаки. Фото: архив компании "Алейскзернопродукт". Корма "Дилли" сохранят аппетит и жизненную энергию вашей собаки. Фото: архив компании "Алейскзернопродукт".

Корма "Дилли" — это ежедневный полностью сбалансированный рацион, который полностью обеспечивает потребность собак в питательных веществах. Благодаря кормам "Дилли" собаки сохраняют аппетит, правильный вес и жизненную энергию. Подробнее о кормах "Дилли" читайте в каталоге.

Для активных собак

Обменная энергия 370 ккал/100 г:

28% протеин, 14% жир

Состав корма "Дилли" разработан для взрослых активных собак, испытывающих повышенную физическую нагрузку, для охотничьих собак, собак, участвующих в выставках и возможно подверженных стрессу. Соответствующая энергетическая ценность и состав компонентов способствуют эффективному обмену веществ, поддерживанию прекрасной физической формы и быстрому восстановлению сил вашего питомца.

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Для взрослых собак

Обменная энергия 370 ккал/100 г:

28% протеин, 14% жир

Состав корма "Дилли" разработан для поддержания здоровья и красоты собак нормального темперамента. Для производства корма используется высококачественные натуральные ингредиенты и высокий уровень производства, контролируемый специалистами аттестованной лаборатории завода, чтобы обеспечить высокие вкусовые качества без использования ароматизаторов и красителей.

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Для щенков крупных пород

Обменная энергия 370 ккал/100 г:

28% протеин, 14% жир

Для того чтобы щенок вырос здоровым и стал хорошим вашим другом и компаньоном, его следует правильно и хорошо кормить. Сбалансированность в этом понятии — основа, ведь щенок интенсивно растет и для развития ему необходимы все минералы и полезные вещества. Полно­рационный корм "Дилли" специально разработан для удовлетворения потребностей растущего организма щенка. Кроме того, именно хорошее питание помогает раскрыть все генетические особенности собаки.

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Для щенков

Обменная энергия 370 ккал/100 г:

28% протеин, 14% жир

Щенки нуждаются в пропорциональном соотношении белков, жиров, витаминов и микроэлементов, чтобы расти здоровыми. Состав корма "Дилли" специально разработан для удовлетворения потребностей растущего организма щенка первого года жизни, начиная с момента прекращения кормления материнским молоком и до завершения роста. Усовершенствованный, сбалансированный корм высокой усвояемости обеспечит правильное развитие скелета, мускулатуры и соединительных тканей, формирование крепких зубов и рост здоровой шерсти вашему щенку.

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Корм "Дилли" — это:

высококачественая, натуральная и безопасная продукция, отвечающая экологическим требованиям, что подтвержденно медалью международного конкурса "Экологически беззопасная продукция".

полноценное и разнообразное питание для вашего питомца. Соотношение в корме белков, жиров, витаминов и микроэлементов удовлетворяет все потребности в питании растущих щенков и взрослых собак.

не только высокое качество и хорошая усвояемость, но и восхитительный вкус и приятный запах. Необходимо с раннего возраста предлагать своему питомцу качественную и полезную пищу.

Корма "Дилли" можно приобрести в ветаптеках "Альф" и ТС "Ан-го"

Филиал компании "Алейскзернопродукт"

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Филиал компании "Алейскзернопродукт"

в Бийске: ул. Иркутская, 87

Телефон в Бийске:

+7 (3854) 40-83-03, 40-83-33