Корма "Дилли" сохранят аппетит и жизненную энергию вашей собаки.

Все больше заводчиков и питомников в Сибири и Алтайском крае переходят на полнорационные корма "Дилли" от компании "Алейскзернопродукт". Почему?
Корма "Дилли" — это ежедневный полностью сбалансированный рацион, который полностью обеспечивает потребность собак в питательных веществах. Благодаря кормам "Дилли" собаки сохраняют аппетит, правильный вес и жизненную энергию. Подробнее о кормах "Дилли" читайте в каталоге.
Для активных собак
Обменная энергия 370 ккал/100 г:
28% протеин, 14% жир
Состав корма "Дилли" разработан для взрослых активных собак, испытывающих повышенную физическую нагрузку, для охотничьих собак, собак, участвующих в выставках и возможно подверженных стрессу. Соответствующая энергетическая ценность и состав компонентов способствуют эффективному обмену веществ, поддерживанию прекрасной физической формы и быстрому восстановлению сил вашего питомца.
Правила кормления, описание и состав >>
Для взрослых собак
Обменная энергия 370 ккал/100 г:
28% протеин, 14% жир
Состав корма "Дилли" разработан для поддержания здоровья и красоты собак нормального темперамента. Для производства корма используется высококачественные натуральные ингредиенты и высокий уровень производства, контролируемый специалистами аттестованной лаборатории завода, чтобы обеспечить высокие вкусовые качества без использования ароматизаторов и красителей.
Правила кормления, описание и состав >>
Для щенков крупных пород
Обменная энергия 370 ккал/100 г:
28% протеин, 14% жир
Для того чтобы щенок вырос здоровым и стал хорошим вашим другом и компаньоном, его следует правильно и хорошо кормить. Сбалансированность в этом понятии — основа, ведь щенок интенсивно растет и для развития ему необходимы все минералы и полезные вещества. Полнорационный корм "Дилли" специально разработан для удовлетворения потребностей растущего организма щенка. Кроме того, именно хорошее питание помогает раскрыть все генетические особенности собаки.
Правила кормления, описание и состав >>
Для щенков
Обменная энергия 370 ккал/100 г:
28% протеин, 14% жир
Щенки нуждаются в пропорциональном соотношении белков, жиров, витаминов и микроэлементов, чтобы расти здоровыми. Состав корма "Дилли" специально разработан для удовлетворения потребностей растущего организма щенка первого года жизни, начиная с момента прекращения кормления материнским молоком и до завершения роста. Усовершенствованный, сбалансированный корм высокой усвояемости обеспечит правильное развитие скелета, мускулатуры и соединительных тканей, формирование крепких зубов и рост здоровой шерсти вашему щенку.
Правила кормления, описание и состав >>
Корм "Дилли" — это:
- высококачественая, натуральная и безопасная продукция, отвечающая экологическим требованиям, что подтвержденно медалью международного конкурса "Экологически беззопасная продукция".
- полноценное и разнообразное питание для вашего питомца. Соотношение в корме белков, жиров, витаминов и микроэлементов удовлетворяет все потребности в питании растущих щенков и взрослых собак.
- не только высокое качество и хорошая усвояемость, но и восхитительный вкус и приятный запах. Необходимо с раннего возраста предлагать своему питомцу качественную и полезную пищу.
Корма "Дилли" можно приобрести в ветаптеках "Альф" и ТС "Ан-го"
Филиал компании "Алейскзернопродукт"
в Барнауле: проезд Южный, 2
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8(3852) 500 -902, 500-903
Филиал компании "Алейскзернопродукт"
в Бийске: ул. Иркутская, 87
Телефон в Бийске:
+7 (3854) 40-83-03, 40-83-33
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