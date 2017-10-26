Какой бизнес сможет работать в "льготном" Заринске

Недавно после длительного периода подготовки и рассмотрения документов российское правительство одобрило заявку на присвоение статуса ТОР 11 моногородам, в том числе Заринску. Регион должен определить налоговые льготы для резидентов.

Согласно принятому решению, инвесторы ТОР не будут платить налог на имущество организаций, при этом движимое имущество должно быть не старше пяти лет и располагаться на территории ТОР. А ставка налога на прибыль, зачисляемого в краевой бюджет составит 5% (вне ТОР – 17%).

Обе льготы будут действовать в течение 5 лет с момента регистрации компании на территории. Затем еще 5 лет ставка налога на прибыль (в региональном бюджете) будет составлять 10% (вне ТОР – 17%).

Как пояснил лидер фракции "Единая Россия", депутат от Заринска Сергей Приб, право на "льготные" 5 лет наступают после того, как введены основные фонды и компания-резидент зарегистрирована. Резидентом может стать и действующая компания, расположенная в Заринске, если она будет готова к инвестициям и соблюдению условий, прописанных в федеральном законе.

Просто зарегистрироваться в Заринске и начать получать льготы любая желающая компания не сможет. Согласно федеральному законодательству, каждый резидент должен будет принять на работу не менее 20 человек в течение первого года (или сохранить среднюю численность за последние три года – для действующих компаний), объем капитальных инвестиций должен составить не менее 5 млн рублей за этот же период. Кроме того, инвестор обязан иметь имущество на площадке ТОР и не иметь филиалов в других местах.

Сейчас основным инвестором ТОР считается компания “Русская кожа Алтай”, которая строит в Заринске кожевенный завод. Общий объем вложений планируется в сумме 1,5 млрд рублей. Из федерального бюджета уже выделены 52 млн рублей на строительство дороги к производственной площадке.

В качестве резидентов, ранее заявляли региональные власти, также рассматриваются компании “СФК” (производство фанеры) и “Холод” (мясоперерабатыввающий комбинат). Сергей Приб подтвердил, что переговоры ведутся и с ними, и с другими предпринимателями.

На статус ТОР также претендует Новоалтайск. Также проходят обучение команды Алейска и Ярового. В будущем на статус сможет претендовать и Рубцовск, но для этого необходимо будет определить концепцию, подготовить документы, подобрать пул инвесторов.