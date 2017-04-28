На Алтае главу района подозревают в организации преступной группы взяточников

СУ СКР по Республике Алтай возбудило уголовное дело по факту получения организованной группой взятки в крупном размере. В деле замешаны глава Кош-Агачского района, начальник управления образования администрации района и иные лица.
По версии следствия, в феврале 2016 года глава Кош-Агачского района Ауельхан Джаткамбаев из корыстных побуждений совместно с начальником управления образования Эдуардом Карановым и иными лицами создали организованную группу для получения взятки за гарантированные победы при проведении аукционов на оказание услуг по охране образовательных учреждений района.
В мае 2016 года члены ОГ в нарушение установленного законодательства незаконно обеспечили победу одной из организаций, за что получили взятку в сумме не менее 700 тысяч рублей.
Напомним, в феврале Горно-Алтайский городской суд арестовал Ауельхана Джаткамбаева на 2 месяца по подозрению в получении взятки в 3 млн. рублей за право на строительство школы и детсада.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также конкретных лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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