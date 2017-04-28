На Алтае главу района подозревают в организации преступной группы взяточников

По версии следствия, в феврале 2016 года глава Кош-Агачского района Ауельхан Джаткамбаев из корыстных побуждений совместно с начальником управления образования Эдуардом Карановым и иными лицами создали организованную группу для получения взятки за гарантированные победы при проведении аукционов на оказание услуг по охране образовательных учреждений района.

В мае 2016 года члены ОГ в нарушение установленного законодательства незаконно обеспечили победу одной из организаций, за что получили взятку в сумме не менее 700 тысяч рублей.

Напомним, в феврале Горно-Алтайский городской суд арестовал Ауельхана Джаткамбаева на 2 месяца по подозрению в получении взятки в 3 млн. рублей за право на строительство школы и детсада.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также конкретных лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.