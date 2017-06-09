На Алтае МЧС предупредило о надвигающемся шторме

По данным синоптиков, в пятницу и субботу прогнозируются грозы, местами сильные дожди и град.

В МЧС предупреждают жителей Алтайского края, что этот шторм может нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей.

1 Как вести себя водителям на дороге в дождь? В дождливую погоду предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. Мокрое дорожное полотно и плохая видимость при сильных осадках способны спровоцировать рост ДТП и автомобильные пробки.

2 Чего опасаться пешеходам во время шторма? Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Никогда не стойте под балконами. При усилении ветра стоит убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, которые могут нанести травмы при падении, исключить расположение автотранспорта вблизи старых деревьев, балконов.

Напомним, что в конце мая по Алтаю пронесся разрушительный ураган, во время которого даже появился торнадо.