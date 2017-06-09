На Алтае МЧС предупредило о надвигающемся шторме

Во второй половине дня 9 июня, а также 10 июня в Алтайском крае ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы 22-27 м/с. В связи с этим краевое управление МЧС объявило штормовое предупреждение.
По данным синоптиков, в пятницу и субботу прогнозируются грозы, местами сильные дожди и град.
В МЧС предупреждают жителей Алтайского края, что этот шторм может нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей.
В дождливую погоду предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. Мокрое дорожное полотно и плохая видимость при сильных осадках способны спровоцировать рост ДТП и автомобильные пробки.
Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Никогда не стойте под балконами. При усилении ветра стоит убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, которые могут нанести травмы при падении, исключить расположение автотранспорта вблизи старых деревьев, балконов.
Напомним, что в конце мая по Алтаю пронесся разрушительный ураган, во время которого даже появился торнадо.
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