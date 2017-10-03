Планов громадьё: Александр Карлин опроверг сообщения о своей отставке

Александр Карлин попросил передать всем сомневающимся, что он здоров, находится на работе и у него есть планы на будущее, сообщил Политсиб.ру.

По данным altapress.ru, глава региона рассказал, что у него плотный рабочий график как минимум до середины ноября. В частности, в середине октября пройдут "Дни культуры Алтайского края в Москве". В конце октября состоится заседание Совета безопасности, где Карлин будет принимать участие. Кроме того, губернатор приглашен на саммит президентов Казахстана и России, который пройдет в Челябинске в первой декаде ноября, там глава региона возглавит делегацию Алтайского края.

Напомним, ранее несколько крупных федеральных изданий, в частности "Коммерсант", опубликовали списки губернаторов, которые осенью могут лишиться своих кресел. В одних списках Александр Карлин фигурировал, в других — нет.

Тем временем в отставку уже ушли Николай Меркушкин (Самарская область), Валерий Шанцев (Нижегородская область), Рамазан Абдулатипов (Дагестан),Игорь Кошкин (Ненецкий АО), Виктор Толоконский (Красноярский край). По информации СМИ, об отставке своим подчиненным рассказал губернатор Омской области Виктор Назаров (в пресс-службе информация опровергли).