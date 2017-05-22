Порошенко заявил, что украинцы смогут прожить без российских социальных сетей

Президент Украины Петр Порошенко считает, что украинцы смогут прожить без российских социальных сетей. Такое заявление он сделал во время выступления на мероприятии, посвященном Дню памяти жертв политических репрессий, сообщает "Российский Диалог".
По словам Порошенко, граждане Украины могут обойтись без российских соцсетей, которые "подконтрольны Федеральной службе безопасности".
Ранее altapress.ru сообщал, что украинский лидер подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают блокировку доступа к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства.
Под запрет попали также ресурсы "Яндекс", Mail.ru. Многие увидели в таких шагах Киева ущемление свободы слова.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.