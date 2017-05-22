Порошенко заявил, что украинцы смогут прожить без российских социальных сетей

По словам Порошенко, граждане Украины могут обойтись без российских соцсетей, которые "подконтрольны Федеральной службе безопасности".

Ранее altapress.ru сообщал, что украинский лидер подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают блокировку доступа к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства.

Под запрет попали также ресурсы "Яндекс", Mail.ru. Многие увидели в таких шагах Киева ущемление свободы слова.