Правительство планирует отказаться от повышения пенсионного возраста, но увеличить минимальный стаж

Источники издания отмечают, что резонансная и "политические нецелесообразная" идея повысить пенсионный возраст не даст быстрого положительного эффекта для бюджета и вызовет волнения среди населения. Повышение минимального стажа стимулирует граждан дольше работать и выходить из серого сектора. Это принесет в Пенсионный фонд (ПФР) больше доходов и попутно оздоровит экономику страны, отмечают эксперты.

При этом один из собеседников "Ведомостей" отмечает, что стаж, вероятно, будут повышать постепенно. А это, по сути, просто затягивание реформы, и в конце-концов повышать пенсионный возраст придется.

Другие опрошенные изданием эксперты отмечают, что повышение стажа не решит проблему, поскольку и сейчас средний стаж россиян внушителен — 35 лет. Вероятно, "проблему пенсионеров" можно решить, значительно увеличить минимальное количество пенсионных баллов: поставить планку не на 30, а на 70, размышляют специалисты.

Ранее СМИ сообщали, что бывший министр финансов России, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин подготовил для президента РФ Владимира Путина стратегию, предполагающую сокращение пенсионеров на 9%, или на 3,87 млн человек.

Сократить число пенсионеров в стране предлагается путем повышения пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 для мужчин. Кудрин предложил проводить повышение шагом по полгода начиная с 2019 года. По мнению сторонников Кудрина, если постоянно поднимать вопрос повышения пенсионного возраста, у людей возникнет "эффект привыкания" и они смирятся с неизбежностью.

В результате пенсионеров в России останется 38,52 млн человек. По задумке авторов из ЦСР, это позволит сформировать сбалансированную систему, обеспечивающую приемлемый уровень жизни для пенсионеров.