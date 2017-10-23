Правительство планирует отказаться от повышения пенсионного возраста, но увеличить минимальный стаж

Правительство и администрация президента рассматривают идею отказаться от повышения пенсионного возраста. В замен этого обсуждается инициатива по увеличению порога минимального трудового стажа, который дает право на получение пенсии по старости. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на трех федеральных чиновников.
Источники издания отмечают, что резонансная и "политические нецелесообразная" идея повысить пенсионный возраст не даст быстрого положительного эффекта для бюджета и вызовет волнения среди населения. Повышение минимального стажа стимулирует граждан дольше работать и выходить из серого сектора. Это принесет в Пенсионный фонд (ПФР) больше доходов и попутно оздоровит экономику страны, отмечают эксперты.
При этом один из собеседников "Ведомостей" отмечает, что стаж, вероятно, будут повышать постепенно. А это, по сути, просто затягивание реформы, и в конце-концов повышать пенсионный возраст придется.
Другие опрошенные изданием эксперты отмечают, что повышение стажа не решит проблему, поскольку и сейчас средний стаж россиян внушителен — 35 лет. Вероятно, "проблему пенсионеров" можно решить, значительно увеличить минимальное количество пенсионных баллов: поставить планку не на 30, а на 70, размышляют специалисты.
Ранее СМИ сообщали, что бывший министр финансов России, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин подготовил для президента РФ Владимира Путина стратегию, предполагающую сокращение пенсионеров на 9%, или на 3,87 млн человек.
Сократить число пенсионеров в стране предлагается путем повышения пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 для мужчин. Кудрин предложил проводить повышение шагом по полгода начиная с 2019 года. По мнению сторонников Кудрина, если постоянно поднимать вопрос повышения пенсионного возраста, у людей возникнет "эффект привыкания" и они смирятся с неизбежностью.
В результате пенсионеров в России останется 38,52 млн человек. По задумке авторов из ЦСР, это позволит сформировать сбалансированную систему, обеспечивающую приемлемый уровень жизни для пенсионеров.
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