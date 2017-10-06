Приговор барнаульскому лихачу на BMW X5 не будут обжаловать

3 октября 23-летнего Алексея Бикташева приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии-поселении. Его также обязали выплатить семьям погибших в общей сложности 2,5 миллиона рублей.

По словам защитника, приговором он отчасти удовлетворен. "Несмотря на попытки доказать, в том числе и в краевом суде, что мой подопечный не может отбывать наказание, связанное с реальным лишением свободы, судья рассудил иначе. Однако обжаловать вердикт мы не будем. Это связано в первую очередь с состоянием здоровья моего клиента. Что касается колонии-поселения для мужчин, она у нас в Алтайском крае одна (в Бийске, — прим. altapress.ru). В какой конкретно отряд он попадет, пока неизвестно. В дальнейшем, когда Алексей прибудет к месту наказания, вновь поднимем вопрос о проведении необходимых экспертиз. Только теперь эти ходатайства будут обращены уже в УФСИН. Это может быть как изменение режима, так и отсрочка приговора", — пояснил Марченко.

В срок Алексею Бикташеву зачтут пять месяцев, которые он провел в СИЗО и КТБ №12. Общий срок его наказания в настоящее время составляет 5 лет и 7 месяцев. В мае 2019 года он сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, однако выйти раньше ему будет сложно: адвокат заявляет, что у Бикташева нет возможности выплатить компенсации родственникам погибших, а это одно из важных условий выхода по УДО.

Марченко заявил, что мать осужденного "трудится на обычной работе" и ее заработок не позволяет делать отчисления. Имущество самого виновника ДТП арестовано (включая автомобиль) и реализовать его, пока он не на свободе, невозможно. "Заработка у моего подзащитного нет, как и влиятельных родственников, которые могли бы за него заплатить. Поэтому подождем, кем он устроится в колонии-поселении. Думаю, он будет стремиться выполнять какие-то работы, может быть, его устроят библиотекарем, как знать. Тогда заработанные деньги он будет переводить родственникам погибших в аварии", — спрогнозировал защитник.

Прокуратура также не собирается обжаловать вердикт. "Гособвинитель сколько попросил, столько суд и назначил. С их стороны нет резона требовать как-то ужесточать приговор. Преступление совершено впервые, оно квалифицируется по УК как небольшой и средней тяжести, к тому же совершенное по неосторожности. Отсюда и складывается тот срок, плюс место отбытия наказания. Им по УК могла быть только колония-поселение", — пояснил адвокат.

Напомним, ДТП произошло в 7 утра 29 апреля на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной. Водитель BMW X5 на большой скорости проехал на красный свет и протаранил Lada Largus, а также сбил 26-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате девушка и 62-летний водитель "Лады" скончались от полученных травм. Сам виновник не получил значительных повреждений и самостоятельно выбрался из покореженного авто.

Как ранее сообщал altapress.ru, уровень алкоголя в крови водителя BMW X5 составил 0,879 мг/л. Это в 2,5 раза выше допустимой нормы, которая составляет 0,35 мг/л. Известно, что мужчина в период с 2014 по 2017 годы 34 раза привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.