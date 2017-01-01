Путин: "Прекрасное будущее России неизбежно"

По словам Путина, такая идея пришла ему в голову в то время, когда он слушал доклады лауреатов. "Я не просто слушал, я любовался тем, как и что они говорили", - сказал президент.

Путин отметил: "Фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие, настолько прочные корни, что ее замечательное, прекрасное будущее неизбежно".