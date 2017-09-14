Яндекс: сибиряки стали больше экономить на путешествиях

Этим летом сибиряки стали больше экономить на путешествиях по России и за границей, сообщает пресс-служба компании "Яндекс. Деньги". Аналитики сервиса заметили, что несмотря на то, что число платежей увеличилось на 9% по сравнению с июнем-августом прошлого года, траты туристов из Сибири в целом уменьшились на 13%.
В анализе учитывались платежи в онлайне через "Яндекс.Кассу" и в офлайне с банковских карт "Яндекс.Денег". Люди платили в авиа- и железнодорожных кассах, в турагентствах, на сайтах бронирования отелей, экскурсий и на других площадках. Специалисты анализировали платежи жителей Новосибирска, Омска, Красноярска, Барнаула, Иркутска, Новокузнецка, Томска, Кемерово, Улан-Удэ и других городов.
Эксперты считают, что этим летом жители Сибири путешествовали на поездах чаще, чем на самолетах. Число покупок железнодорожных билетов выросло в 2,3 раза, а средний чек — с 1940 до 3340 рублей (по сравнению с летними месяцами прошлого года). Однако платежи за авиабилеты сократились почти в 1,6 раза, а средний чек, наоборот, увеличился — с 11 960 до 14 870 рублей.
Сибиряки больше тратили деньги на гостиницы и санатории. Этим летом их средний чек за бронирование номеров составил 1230 рублей. Прошлым летом он был на четверть меньше, отмечают в пресс-службе "Яндекс.Деньги".
В отпусках сибиряки стали больше развлекаться: число платежей в этой категории увеличилось почти в шесть раз по сравнению с июнем-августом 2016 года. Однако туристы предпочитают недорогие развлечения. Их средний чек — 500 рублей. Хотя годом ранее он был почти втрое больше (1450 рублей).
По данным "Яндекс.Деньги", самыми популярными направлениями у российских туристов в этом году стали Турция, Россия, Беларусь, Украина и Испания. Больше всего денег тратили туристы, отдыхавшие в Германии и Таиланде. Маленькие средние чеки были у путешественников, которые ездили в Украину и России.
Ранее турагенты сообщали altapress.ru, что отдыхающие стали меньше тратить денег на питание, экскурсии и другие развлечения, зато выбирают комфортные средства размещения.
Справка
"Яндекс.Деньги" — популярный электронный кошелёк. Всего в "Яндекс.Деньгах" зарегистрировано около 34 млн пользователей.
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