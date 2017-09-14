Яндекс: сибиряки стали больше экономить на путешествиях

В анализе учитывались платежи в онлайне через "Яндекс.Кассу" и в офлайне с банковских карт "Яндекс.Денег". Люди платили в авиа- и железнодорожных кассах, в турагентствах, на сайтах бронирования отелей, экскурсий и на других площадках. Специалисты анализировали платежи жителей Новосибирска, Омска, Красноярска, Барнаула, Иркутска, Новокузнецка, Томска, Кемерово, Улан-Удэ и других городов.

Эксперты считают, что этим летом жители Сибири путешествовали на поездах чаще, чем на самолетах. Число покупок железнодорожных билетов выросло в 2,3 раза, а средний чек — с 1940 до 3340 рублей (по сравнению с летними месяцами прошлого года). Однако платежи за авиабилеты сократились почти в 1,6 раза, а средний чек, наоборот, увеличился — с 11 960 до 14 870 рублей.

Сибиряки больше тратили деньги на гостиницы и санатории. Этим летом их средний чек за бронирование номеров составил 1230 рублей. Прошлым летом он был на четверть меньше, отмечают в пресс-службе "Яндекс.Деньги".

В отпусках сибиряки стали больше развлекаться: число платежей в этой категории увеличилось почти в шесть раз по сравнению с июнем-августом 2016 года. Однако туристы предпочитают недорогие развлечения. Их средний чек — 500 рублей. Хотя годом ранее он был почти втрое больше (1450 рублей).

По данным "Яндекс.Деньги", самыми популярными направлениями у российских туристов в этом году стали Турция, Россия, Беларусь, Украина и Испания. Больше всего денег тратили туристы, отдыхавшие в Германии и Таиланде. Маленькие средние чеки были у путешественников, которые ездили в Украину и России.

Ранее турагенты сообщали altapress.ru, что отдыхающие стали меньше тратить денег на питание, экскурсии и другие развлечения, зато выбирают комфортные средства размещения.

Справка

"Яндекс.Деньги" — популярный электронный кошелёк. Всего в "Яндекс.Деньгах" зарегистрировано около 34 млн пользователей.