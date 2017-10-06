Депутаты рассказали о казни двух пленных россиян в Сирии

По данным ростовского депутата, казака Романа Заболотного, который на видео рассказывал о пленении, казнили сразу после того, как появился ролик.

"По моим источникам, к сожалению, это уже произошло. Заболотного казнили. Произошло это 3 октября", — заявил депутат.



Источник "РБК-Юг", близкий к Войску Донскому, не подтвердил эту информацию. "Вся информация о смерти Романа появляется на арабских сайтах. <...> Видеозаписи казни нет", — сказал он.

Депутат Виктор Водолацкий рассказал, что второго россиянина Гриягория Цуркану также казнили. "Каким методом казнили, я не могу сказать, хотя и знаю каким образом. Информацию удалось получить в том числе через тех боевиков, которые попали в плен сирийской армии", — сообщил Водолацкий.



По его словам, они начали искать контакты россиян, "когда показали в соцсетях ролик". "Мы пытались найти местонахождение наших казаков и получили информацию, что после обращения игиловцы пытались заставить их на камеру отказаться от православной веры, присягнуть ИГ и дать клятву бороться с неверными. Они отказались и за это поплатились, но остались верны православию", — добавил он.

3 октября связанное с ИГ Amaq News Agency опубликовало видео, на котором мужчина, назвавшийся уроженцем Ростовской области Романом Заболотным, рассказывает о том, что попал в плен. Он также называет второго попавшего в плен мужчину — уроженца Домодедовского района Григория Цуркану.



То, что на видео запечатлен именно Заболотный, РБК подтвердил его друг. По его словам, Заболотный попал в Сирию через ЧВК Вагнера. "Он приехал из Ростова-на-Дону на базу ЧВК Вагнера в Молькино 3 июля, в свой день рождения. Уже оттуда позвонил мне и предложил отпраздновать. Я приехал, и тогда-то он и сказал мне, что собирается оттуда ехать в Сирию", — рассказывал друг Заболотного. Он говорил, что Заболотный рассказал о зарплате в 300 тыс. руб. в месяц.

По данным "Коммерсанта", Заболотный служил в батальоне "Мираж" на Донбассе. Подразделение принимало участие в штурме Саур — Могилы, Новоазовска. Участвовало в операции под Зеленопольем, Павлополье, Георгиевке.

В Григории Цуркану узнали члена всероссийской организации ветеранов "Боевое братство". Брат Цуркану, Роман, рассказал, что его родственник действительно не являлся военнослужащим Минобороны. В Сирии, по его словам, он находился в составе частной военной компании "Вагнер", так же как и Роман Заболотный.