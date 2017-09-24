Стали известны подробности смерти участкового под Новоалтайском

По данным краевого управления МВД, тело офицера полиции было обнаружено в лесном массиве напротив садоводства "Трансмашевец-2" Первомайского района, в 150 м от трассы Барнаул-Заринск .

Как рассказывают в сообществе "Омбудсмен полиции", погибший отправился проверять данные по статье о незаконном пересечении границы в местный район, где проживают различные темные личности: "Это как фавелы в Бразилии, куда полиция не заходит без армии. Адское гетто с выходцами понятно откуда, цыганами и бывшими сидельцами".

Однако официально известно, что Сергей Данько после работы направлялся домой из района Белоярск, в котором он был участковым. Полицейский был в форме и имел при себе табельное оружие — пистолет 1968 года выпуска.

В соцсети пишут, что поиски пропавшего полицейского "велись глобальные, привлекали курсантов вуза МВД". Также рассказывается, что была инсценировка самоубийства. Рядом нашли закопанный телефон.

Молодой участковый, по сведениям сообщества "Омбудсмен полиции", всего два месяца работал на своей должности после выпуска из ведомственного института.

Напомним, что на окраине Новоалтайска летом был найдет убитым барнаульский таксист.