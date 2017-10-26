Строитель лестницы Нагорного парка честно рассказал про трещины на террасах

20 октября в СМИ появились фотографии трещин на нижней террасе Нагорного парка. Уже вечером того же дня работники ДСУ-4, которые строили конструкцию, залил их мастикой. Николай Данилин пояснил СМИ, что разбираться причинах произошедшего будут весной, после схода снега.

Николай Данилин,

руководитель ДСУ-4:

О причине трещин первой террасы без экспертного заключения я не готов сказать. Например, она могла появиться из-за их неправильной эксплуатации. Помните, летом после дождя размыло часть склона и грунт вместе с травой вымыло на трассу. Когда стали разбираться, то выяснилось, что лотки ливневой канализации забиты травой. Поэтому ДСУ-4 не признал это гарантийным случаем и склон "ремонтировала" эксплуатирующая организация. Трещины первой террасы образовались как раз в том месте, где проходит ливневая канализация. Но учитывая сезон, не стали оспаривать претензии. Мы залили асфальт мастикой и будем разбираться в проблеме весной.

В числе других возможных причин трещин на террасе Данилин называет естественную усадку грунта, что часто бывает в первые год-два эксплуатации сооружения.

Николай Данилин,

руководитель ДСУ-4:

Первая терраса — это насыпной грунт, который лежит на склоне. Такая масса земли еще не "устоялась" и может давать усадку. Но это не значит, что сползает сам склон, как пишут в Сети. Наоборот, эти террасы держат склон. Посмотрите фотографии, на которых запечатлены работы по его расчистке от кленов в 2015 году. Он весь был в оползнях и разрушался. Террасы сделали его менее крутым. Высота одного пролета около 7 метров. Это уже не тот 30-метровый склон, как раньше.

Эксперт не отрицает, что при строительстве могли быть допущены ошибки. Данилин говорит, что проект, по которому ДСУ-4 пришлось возводить террасы Нагорного парка, был сырым, технически сложным, сроки работы сжатыми, смета вовсе отрицательной. Многие спорные вопросы пришлось решать на ходу, говорит он. "Гарантийный срок наших работ — 4 года. Если эксперты выяснят, что трещины на террасе пошли по нашей вине, то мы их устраним", - говорит Данилин.

Факт

Трещина, которую горожане "обнаружили" на третьей террасе Нагорного парка, появилась еще летом. Она запылена и не представляет опасности.