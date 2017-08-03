Трамп подписал новый пакет антироссийских санкций

Законопроект одобрило подавляющее большинство голосов в сенате и палате представителей. Новый пакет ограничительных мер станет самым масштабным с начала 2014 года. Он расширяет ряд секторальных санкций против российской экономики. Также он вводит ограничения против российских энергетических проектов, в том числе в Европе.

Американский лидер подверг критике этот документ, отметив, что закон может ограничивать полномочия президента, имея в виду запрет президенту США снимать или смягчать санкции в одностороннем порядке. Республиканец также подчеркнул, что закон всё ещё не доработан, в том числе из-за того, что не удаётся найти общий язык с конгрессом. По словам Трампа, подписанный им закон спровоцирует сближение России, Китая и КНДР, а также не позволит США участвовать в выгодных экономических проектах.

Документ, в частности, корректирует круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии, сообщает РИА Новости.

Если раньше речь шла обо всех подобных проектах в России с участием подсанкционных физических и юридических лиц, то теперь санкции касаются только новых проектов, однако без географической привязки. Под ограничения попадают все новые проекты, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что принятием этого закона США "продемонстрировали утрату адекватного восприятия реалий современного дня и, следовательно, утрачивают любые права в претензиях на "исключительную" роль в глобальном лидерстве".

По мнению первого замглавы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова, подписание закона Трампом говорит о том, что "США плавно превращаются в парламентскую республику, которая руководит даже президентом, заставляя его делать то, чего он не хочет".

По словам Дмитрия Пескова, Кремль не намерен предпринимать каких-либо действий в ответ на эти действия Белого дома.