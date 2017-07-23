В алтайском казино выступили Николай Расторгуев и группа "Любэ". Снимки из соцсетей

Вчера, 22 июля, в алтайском казино Altai Palace прошел концерт Николая Расторгуева и группы "Любэ". Фанаты активно делились снимками и видео с концерта под открытым небом на сцене Altai Palace FEST.
Пользователи рассказывают в соцсетях, что выступление артистов было душевным.
Зрители подпевали в течение всего концерта.
То, собственно, ради чего мы приехали на Алтай.... это, ребята, Любэ, хоть одним словом, хоть тысячей скажи... Алтай, горы и Любэ и несколько тысяч человек поёт... вот тут душа развернётся и не свернётся уже никогда...)))) спасибо Алтай Пэлас, Любэ и Николаю Расторгуеву, это было незабываемо!!!! ⛰🇷🇺 🐎 #Любэ #Алтай #altaypalace
Напомним, ранее в Altai Palace уже выступали Quest Pistols Show, Олег Газманов, "Банд'Эрос" и другие.
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