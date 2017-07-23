В алтайском казино выступили Николай Расторгуев и группа "Любэ". Снимки из соцсетей

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Жизнь

Вчера, 22 июля, в алтайском казино Altai Palace прошел концерт Николая Расторгуева и группы "Любэ". Фанаты активно делились снимками и видео с концерта под открытым небом на сцене Altai Palace FEST.

В алтайском казино прошел концерт группы "Любэ". Фото: www.instagram.com/kyrovvn.
Группа "Любэ" и Николай Росторгуев выступила в алтайском казино. Фото: www.instagram.com/max_v81.
В алтайском казино прошел концерт группы "Любэ". Фото: www.instagram.com/bay.04anastasiya.
В алтайском казино прошел концерт группы "Любэ". Фото: www.instagram.com/sharkovalisa.
В алтайском казино прошел концерт группы "Любэ". Фото: vk.com/iddiman42.
В алтайском казино прошел концерт группы "Любэ". Фото: vk.com/tanysssik.
В алтайском казино прошел концерт группы "Любэ". Фото: vk.com/katenokor.
В алтайском казино прошел концерт группы "Любэ". Фото: www.instagram.com/andryalexeev.

Пользователи рассказывают в соцсетях, что выступление артистов было душевным.

#altaipalacefest #любэ

Публикация от Анастасия Боровихина (@bay.04anastasiya)

Зрители подпевали в течение всего концерта.

Напомним, ранее в Altai Palace уже выступали Quest Pistols Show, Олег Газманов, "Банд'Эрос" и другие.

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