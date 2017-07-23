В алтайском казино выступили Николай Расторгуев и группа "Любэ". Снимки из соцсетей

В алтайском казино прошел концерт группы "Любэ". Фото: www.instagram.com/kyrovvn. Группа "Любэ" и Николай Росторгуев выступила в алтайском казино. Фото: www.instagram.com/max_v81. В алтайском казино прошел концерт группы "Любэ". Фото: www.instagram.com/bay.04anastasiya. В алтайском казино прошел концерт группы "Любэ". Фото: www.instagram.com/sharkovalisa. В алтайском казино прошел концерт группы "Любэ". Фото: vk.com/iddiman42. В алтайском казино прошел концерт группы "Любэ". Фото: vk.com/tanysssik. В алтайском казино прошел концерт группы "Любэ". Фото: vk.com/katenokor. В алтайском казино прошел концерт группы "Любэ". Фото: www.instagram.com/andryalexeev.

Пользователи рассказывают в соцсетях, что выступление артистов было душевным.

#altaipalacefest #любэ Публикация от Анастасия Боровихина (@bay.04anastasiya) Июл 22 2017 в 12:36 PDT

Зрители подпевали в течение всего концерта.

Напомним, ранее в Altai Palace уже выступали Quest Pistols Show, Олег Газманов, "Банд'Эрос" и другие.