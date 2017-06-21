В Барнауле и Бийске стартовала избирательная кампания

10 сентября в крае пройдут масштабные муниципальные выборы: в регионе состоится более 780 кампаний городского, районного и сельского уровней. Основные выборы (то есть избираться будет полный состав парламента) состоятся в 6 городах и 46 районах. Всего будет разыграно почти 6 тыс. мандатов, из них сельских — почти 5 тыс. Также будут избраны 189 глав поселений.

Пока с кандидатами, которые возглавят партийные тройки на выборах в Барнауле, Бийске и Рубцовске, определились только в "Единой России" - по результатам праймериз.

Партсписок на выборах в Барнаульскую гордуму возглавит мэр Сергей Дугин. В тройку также вошли депутаты БГД Марина Ермоленко (сопредседатель ОНФ в регионе) и Сергей Завалихин (глава алтайского Союза ветеранов Афганистана).

Первым номером в списке Бийска станет Александр Студеникин, недавно назначенный и.о. главы администрации города. В тройку также вошли депутат АКЗС Татьяна Ильюченко и директор "Строительного управления 1" Юрий Кудинов.

В Рубцовске единороссов на выборы поведут главврач онкологического диспансера Рубцовска Василий Курганский, директор Рубцовского филиала "Алтайвагона", депутат АКЗС Юрий Кайро и директор городского троллейбусного предприятия Сергей Черноиванов.

В региональном отделении "Справедливой России" рассказали, что местные советы, на которых и состоится выдвижение кандидатов, пройдут в период с 3 по 14 июля. Но ключевые кандидаты, по данным altapress.ru, могут стать известны после 27 июня, когда пройдет заседание регионального совета и в Барнаул приедет лидер региональной парторганизации, депутат Госдумы Александр Терентьев.

В ЛДПР дату конференции назначат сегодня, 21 июня.

В КПРФ также решения примут позже.