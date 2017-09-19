В Барнауле ищут мужчину, который приставал к девочке в лифте

По данным следствия, в лифте многоквартирного дома в Барнауле неизвестный мужчина предлагал несовершеннолетней совершить действия сексуального характера. Получив отказ, он скрылся с места происшествия. Каких-либо насильственных действий в отношении девочки не было.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следствие устанавливает причастность мужчины к другим подобным преступлениям в Барнауле.

Подозреваемый в совершении преступления.

Его приметы:

на вид 34-37 лет,

рост около 160-170 см.,

худощавого телосложения, волосы русые, короткие, имеет лобные залысины.

Был одет: спортивный костюм серого цвета, на ногах черные ботинки. Также может одеваться в черную кофту с капюшоном, синие джинсы. При себе имеет небольшую темную сумку с ремешком (носит через плечо).

Тех, кто что-либо знает о личности мужчины, просят сообщить по телефонам: 60-44-83, 29-80-02 или 02.