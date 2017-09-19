В Барнауле ищут мужчину, который приставал к девочке в лифте

В Барнауле разыскивают мужчину, которого подозревают в том, что он приставал в лифте к несовершеннолетней девочке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По данным следствия, в лифте многоквартирного дома в Барнауле неизвестный мужчина предлагал несовершеннолетней совершить действия сексуального характера. Получив отказ, он скрылся с места происшествия. Каких-либо насильственных действий в отношении девочки не было.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следствие устанавливает причастность мужчины к другим подобным преступлениям в Барнауле.
Его приметы:
- на вид 34-37 лет,
- рост около 160-170 см.,
- худощавого телосложения, волосы русые, короткие, имеет лобные залысины.
Был одет: спортивный костюм серого цвета, на ногах черные ботинки. Также может одеваться в черную кофту с капюшоном, синие джинсы. При себе имеет небольшую темную сумку с ремешком (носит через плечо).
Тех, кто что-либо знает о личности мужчины, просят сообщить по телефонам: 60-44-83, 29-80-02 или 02.
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