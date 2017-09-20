В Барнауле появились ориентировки на мужчину, который домогался до ребенка

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Сегодня, 19:31.
Происшествия

В Барнауле распространили ориентировку на мужчину, который 19 сентября предлагал несовершеннолетней показать свое "достоинство". По сообщениям очевидцев, он похож на мужчину, который ранее приставал к девочке в лифте жилого дома.

Полиция.
Полиция. Фото: 22.мвд.рф.

В ориентировке сказано, что 9 сентября в 14.30 по адресу: ул. 40 лет Октября, 29 барнаульцы видели мужчину, который предлагал показать половые органы несовершеннолетней. Очевидцы рассказали, что педофил по приметам похож на того, который ранее домогался девочки в лифте, пишет "Катунь 24".

Ориентировка.
Ориентировка

Очевидцы сообщают, что в этот же день около 17.00 педофила видели по адресу: ул. Кутузова, 16, он заходил в четвертый подъезд.

По данным следствия, в середине сентября в кабине лифта многоквартирного дома неизвестный мужчина заговорил с малолетней девочкой и предложил совершить с ним действия сексуального характера. Получив отказ, он скрылся с места происшествия, девочка не пострадала. Следствие устанавливает причастность мужчины к совершению других подобных преступлений.

Подозреваемый в совершении преступления.
Подозреваемый в совершении преступления.

Его приметы:

  • на вид 34-37 лет;
  • рост около 160-170 см;
  • худощавого телосложения;
  • волосы русые, короткие, имеет лобные залысины.

Был одет: спортивный костюм серого цвета, на плечах олимпийки имеются вставки светлого цвета.

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