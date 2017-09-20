В Барнауле появились ориентировки на мужчину, который домогался до ребенка

В ориентировке сказано, что 9 сентября в 14.30 по адресу: ул. 40 лет Октября, 29 барнаульцы видели мужчину, который предлагал показать половые органы несовершеннолетней. Очевидцы рассказали, что педофил по приметам похож на того, который ранее домогался девочки в лифте, пишет "Катунь 24".

Ориентировка

Очевидцы сообщают, что в этот же день около 17.00 педофила видели по адресу: ул. Кутузова, 16, он заходил в четвертый подъезд.

По данным следствия, в середине сентября в кабине лифта многоквартирного дома неизвестный мужчина заговорил с малолетней девочкой и предложил совершить с ним действия сексуального характера. Получив отказ, он скрылся с места происшествия, девочка не пострадала. Следствие устанавливает причастность мужчины к совершению других подобных преступлений.

Подозреваемый в совершении преступления.

Его приметы:

на вид 34-37 лет;

рост около 160-170 см;

худощавого телосложения;

волосы русые, короткие, имеет лобные залысины.

Был одет: спортивный костюм серого цвета, на плечах олимпийки имеются вставки светлого цвета.