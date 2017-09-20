В Барнауле появились ориентировки на мужчину, который домогался до ребенка

В Барнауле распространили ориентировку на мужчину, который 19 сентября предлагал несовершеннолетней показать свое "достоинство". По сообщениям очевидцев, он похож на мужчину, который ранее приставал к девочке в лифте жилого дома.
В ориентировке сказано, что 9 сентября в 14.30 по адресу: ул. 40 лет Октября, 29 барнаульцы видели мужчину, который предлагал показать половые органы несовершеннолетней. Очевидцы рассказали, что педофил по приметам похож на того, который ранее домогался девочки в лифте, пишет "Катунь 24".
Очевидцы сообщают, что в этот же день около 17.00 педофила видели по адресу: ул. Кутузова, 16, он заходил в четвертый подъезд.
По данным следствия, в середине сентября в кабине лифта многоквартирного дома неизвестный мужчина заговорил с малолетней девочкой и предложил совершить с ним действия сексуального характера. Получив отказ, он скрылся с места происшествия, девочка не пострадала. Следствие устанавливает причастность мужчины к совершению других подобных преступлений.
Его приметы:
- на вид 34-37 лет;
- рост около 160-170 см;
- худощавого телосложения;
- волосы русые, короткие, имеет лобные залысины.
Был одет: спортивный костюм серого цвета, на плечах олимпийки имеются вставки светлого цвета.
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