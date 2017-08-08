В Барнауле закрылось одно из заведений сети Subway

Почему заведение закрылось, не сообщается. Рядом с точкой сейчас работают другие заведения общественного питания — "Грильница", KFS, Mama Ya Poel.

В Барнауле осталось одно заведение Subway — на Красноармейском, 94а.

С начала года центре города закрылись мит-холл Koster, кофейня "Шоколадница", ресторан Carte-Blanche, кофе-холл "Крем", рестораны Il Патио и "Гринвич".

Справка

Заведения международной сети Subway работают по франшизе в Барнауле с 2011 года.