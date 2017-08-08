В Барнауле закрылось одно из заведений сети Subway

В Барнауле закрылось кафе быстрого питания сети Subway на проспекте Ленина, 47. Как сообщили altapress.ru в компании, заведение не работает с конца июля.
Почему заведение закрылось, не сообщается. Рядом с точкой сейчас работают другие заведения общественного питания — "Грильница", KFS, Mama Ya Poel.
В Барнауле осталось одно заведение Subway — на Красноармейском, 94а.
С начала года центре города закрылись мит-холл Koster, кофейня "Шоколадница", ресторан Carte-Blanche, кофе-холл "Крем", рестораны Il Патио и "Гринвич".
Справка
Заведения международной сети Subway работают по франшизе в Барнауле с 2011 года.
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