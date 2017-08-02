В Барнауле знаменитая кошка, которую купили за миллион, родила котят

Знаменитая кошка породы каракет, которую жительница Барнаула купила в прошлом году за 1 млн рублей, родила троих котят, сообщает "Вести.ru". По словам хозяйки и эксперта-фелинолога Инны Домбровской, рождение трех каракетов — большая удача.
Полуторамесячных котят зовут Джонни, Тони и Астерикс. По словам Инны Домбровской, они довольно крупные, имеют широкие лапы и уши с черными кисточками, характерные для породы каракет.
Их отец — кот Семен породы ацикет.
Инна Домбровская добавила, что цены на эту породу высокие, потому что ее сложно выводить. Сейчас во всем мире насчитывается не больше 25 кошек-каракетов.
Напомним, ради того, чтобы приобрести котенка редчайшей породы, хозяйка рассталась с автомобилем.
Справка
Каракеты — молодая российская порода кошек, выведенная за счет скрещивания пустынной рыси (каракала) и домашней абиссинской кошки. Заводчики хотели получить животное, которое могло бы жить дома, но при этом походило бы на настоящую рысь: крупное, с кисточками на ушах и пятнистым животом.
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