В МЧС рассказали о "взрыве" на барнаульской электроподстанции

В ГУ МЧС по Алтайскому краю рассказали, что за авария произошла на электроподстанции в Барнауле около 14.45. Напомним, эвакуатор зацепил провода и спровоцировал замыкание. Очевидцы охарактеризовали это как "взрыв".
По официальной информации, кран-эвакуатор поднимал самовольно установленный гараж и зацепил провода высоковольтной ЛЭП. Из-за перехлеста проводов произошло короткое замыкание без последующего горения. На месте происшествия образовалось густое облако дыма. "В течение 5 минут электричество было восстановлено в полном объеме", — сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Из-за аварии местами упало напряжение, не работали светофоры, лифты в домах, банкоматы и терминалы в магазинах. Также сообщалось, что на стоянке рядом с подстанцией горел гараж с машиной внутри. Огонь оперативно потушили, говорили очевидцы.
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