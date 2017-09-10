В МЧС рассказали о "взрыве" на барнаульской электроподстанции

По официальной информации, кран-эвакуатор поднимал самовольно установленный гараж и зацепил провода высоковольтной ЛЭП. Из-за перехлеста проводов произошло короткое замыкание без последующего горения. На месте происшествия образовалось густое облако дыма. "В течение 5 минут электричество было восстановлено в полном объеме", — сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Из-за аварии местами упало напряжение, не работали светофоры, лифты в домах, банкоматы и терминалы в магазинах. Также сообщалось, что на стоянке рядом с подстанцией горел гараж с машиной внутри. Огонь оперативно потушили, говорили очевидцы.