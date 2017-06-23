Власти края рассказали, чего ждут от котельного завода и есть ли жизнь на моторном

Как уже сообщал altapress.ru, на базе части активов признанного банкротом "Сибэнергомаша" в 2015 году создано общество с ограниченной ответственностью "Сибэнергомаш-БКЗ".

Именно к этому юрлицу перешла техническая документация Барнаульского котельного завода и оно выполняет полный цикл работ по их проектированию и изготовлению котельного оборудования.

В 2016 году объем производства этого предприятия достиг 260,7 млн рублей, по данным правительства края. Причем в начале года прогнозы на будущее были весьма светлыми: в 2017 год объем предполагалось довести до 1,9 млрд рублей.

Но, судя по словам зампредседателя правительства края Виктора Мещерякова, пока ему не все удается.

Виктор Мещеряков пояснил, что на сегодня предприятием сформирован портфель заказов в пределах 50 млн рублей в месяц. В частности, выполняется заказ на изготовление котла для предприятия из Казахстана. Чиновник отметил, что региональные власти ждут от предприятия более существенных объемов, и, судя по тому, что планируют на самом предприятии, оно выйдет на объем 100 млн в месяц.

Виктор Мещеряков,

зампредседателя правительства Алтайского края:

Сейчас они буксуют, но обещают, что заказ будет выполнен и они приблизятся к 1 млрд рублей по году.

Перспективы котельщиков: рынок огромный

В целом же перспективы у предприятия прекрасные, объем рынка — не менее 10 млрд рублей в любой кризис. Зампредправительства вообще недоумевал, как умудрились управленцы "Сибэнергомаша" (то есть прежнего юрлица), имея такой устоявшийся рынок, довести его до банкротства — "прошляпили со всеми вытекающими последствиями", - сказал он.

У нового же предприятия пока немало, в общем-то, вполне объективных трудностей, одна из которых — отсутствие доверия со стороны партнеров из-за небольшого опыта работы на рынке.

Виктор Мещеряков,

зампредседателя правительства Алтайского края:

Когда есть доверие, когда компания работает на рынке 5-10 лет, им перечисляют деньги по предоплате, будучи уверенными, что заказ будет выполнен. Но с ними так пока не работают. Им говорят: вы сначала сделайте заказ, мы его примем и потом оплатим. А у них оборотных средств немного - они только что вышли из банкротства. И в связи с этим производство работ задерживается. Если они покажут свою благонадежность, работа пойдет.

Если же предприятие наработает объем в 1,5 млрд рублей, его уже можно будет выставлять на продажу. По словам зампредправительства, сегодня предприятие принадлежит "Глобэксбанку".

"Глобэксбанк", по-видимому, это конечный бенефициар. По данным ЕГРЮЛ, 99,99% долей "Сибэнергомаш-БКЗ" владеет ООО "Купелинка" из Самары, которой в свою очередь владеет закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Омега".

Есть ли жизнь на моторном заводе?

А вот положение еще одного известного барнаульского предприятия — "Алтайского моторного завода" (АМЗ), созданного на базе обанкротившегося предшественника и входящего в концерн "Тракторные заводы", пока неопределенное.

В феврале 2017 года с заявлением в суд о признании его банкротом обратилась налоговая служба. Чуть позже в дело о банкротстве вступила и входящая в тот же концерн "Международная инжиниринговая компания по разработке новой техники" (Чебоксары). Суд до сих не вынес решения.

Проблемы в концерне "Тракторные заводы", объединяющего около 20 предприятий, есть не только у АМЗ. В конце 2016 года "Ведомости" сообщали, что концерн должен "Внешэкономбанку" (ВЭБ) 46 млрд рублей. И ВЭБ обсуждал такую идею его спасения: разделить его на четыре дивизиона (военный, гражданский, сельскохозяйственный и вагоностроительный) и для каждого найти инвестора.

Виктор Мещеряков пояснил, что правительство края со своей стороны делает все, что может, чтобы сохранить АМЗ.

Виктор Мещеряков,

зампредседателя правительства Алтайского края:

Мы прилагаем все усилия, чтобы его сохранить, и будем делать для этого все. Потому что сегодня мало кто выпускает двигатели. Мы работаем с Болотиным (Михаил Болотин — совладелец концерна "Тракторные заводы". - Прим. altapress.ru), прорабатываем схемы, как им помочь чисто материально. Даже принято решение, что Дом культуры моторного завода заберем у них.

ДК будет приобретен Барнаулом с помощью средств регионального бюджета, пояснил чиновник.

Перспективы: скорее "Палессе", что "Кировец"

Мещеряков оптимистично оценил перспективы поставки двигателей АМЗ для белорусского завода "Гомсельмаша" (производитель зерноуборочных комбайнов "Палессе"). По его словам, два двигателя АМЗ прошли первые испытания.

И после устранения технологической недоработки отправлены на "Гомсельмаш", где проходят вторичные испытания. Если они пройдут успешно, ничего не мешает начать поставки. Перспектива — производство для "Гомсельмаша" порядка 1 тыс. двигателей.

А вот ранее обсуждавшийся проект оснащения двигателям АМЗ "Кировца" алтайской сборки пока замер. Как уже писал altapress.ru, АМЗ разработал дизельные двигатели для "Кировца". Их опытные образцы прошли первые испытания, после чего определили недоделки, и более того — на АМЗ их исправили.

Виктор Мещеряков,

зампредседателя правительства Алтайского края:

На сегодня у них духу не хватает для того, чтобы провести испытания еще раз. Надо провести полнокомплектные испытания хотя бы по упрощенной программе - отработать 800 часов и получить сертификаты. Но до сих они этого не сделали.

В 2016 году объем производства на АМЗ составил 179,5 млн рублей, или 66 % к 2015 году в сопоставимых ценах, по данным правительства края.