Виктор Мещеряков: "Швеи на меланжевом комбинате зарабатывают до 70 тысяч рублей"

Барнаульское предприятие БМК "Меланжист Алтая" в 2017 году вложит в техперевооружение 700 млн рублей, сообщил зампредседателя правительства края Виктора Мещерякова. Это предприятие — один из лидеров по объемам инвестиций в регионе. В целом же, по предварительным прогнозам, объем инвестиций в алтайскую промышленность в этом году может увеличиться на 15%. Зампредправительства края рассказал, что дает ему основания давать такой прогноз.
Крупнейший в России холдинг легкой промышленности "БТК" (Санкт-Петербург) выкупил акции БМК "Меланжист Алтая" еще в начале 2015 года. И в том же году приступил к его модернизации.
По словам Виктора Мещерякова, сейчас представители предприятия заявили о намерении реализовать новый крупномасштабный проект реконструкции общей стоимостью 5 млрд рублей. Проект рассчитан на три года.
В 2017 году предприятие вложит в техперевооружение 700 млн рублей и установит новые станки производства Японии и Германии. По словам зампредправительства края, уже произведена предоплата за 50 станков, начать их монтаж планируется в октябре.
На вопрос altapress.ru, будут ли на комбинате сокращать персонал в связи с установкой более производительного оборудования, Виктор Мерещяков ответил так: сокращение будет только там, где установят это оборудование.
Но предприятие параллельно расширяет производство и заявляет о наборе нового персонала. До конца года там намерены принять на работу еще 600 человек, поэтому все, кто желают, смогут пройти переобучение и занять новые рабочие места.
Мещеряков не мог не обратить внимание на то, сколько уже сегодня зарабатывают на БМК швеи — обычно, низкооплачиваемая категория работников.
Виктор Мещеряков,
заместитель председателя правительства Алтайского края:
Швеи у них зарабатывают 50-70 тыс рублей. Меньше 30 тыс рублей ни одна швея там не зарабатывает.
Справка
БМК "Меланжист Алтая" выпускает ткани, постельное белье, спецодежду. За 2016 год объем производства в сопоставимых ценах составил 114,0 % к 2015 году. В 2016 году. предприятием выпущено более 9,5 млн кв. метров готовых тканей (107,0 % к 2015 году), около 2,5 тонн пряжи (105,0 % к 2015 г.). Данные опубликованы администрацией края.
Кроме БМК "Меланжист Алтая" инвестпроекты в этом году реализуют "Производственное объединение "Алтайский шинный комбинат" (инвестирует в 2017 году 500 млн рублей), "Алтайский завод прецизионных изделий" (600 млн рублей, половина из них - заем по льготной ставке 5% годовых из Фонда развития промышленности).
Объем инвестиций предприятий энергетической отрасли в 2017 году составит 4 млрд рублей (включая проект "Сибирской генерирующей компании" по переустройству теплоснабжения в Рубцовске).
По словам чиновника, анализ инвестпрограмм предприятий позволяет ему сделать вывод, что в этом году объем инвестиций в промышленность будет несколько больше, чем в прошлом. В 2016 году инвестиции в промышленность составили 12,6 млрд рублей.
Факт
107,3% составил индекс промышленного производства в Алтайского крае за первые пять месяцев 2017 года. Для сравнения: в январе - мае 2016 года- 101,3%. Рост производства в 2017 году отмечается в отраслях, имеющих большой удельный вес в общем объеме промпроизводства: пищевой промышленности, производстве кокса, вагоностроении и др.
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