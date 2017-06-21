Виктор Мещеряков: "Швеи на меланжевом комбинате зарабатывают до 70 тысяч рублей"

Крупнейший в России холдинг легкой промышленности "БТК" (Санкт-Петербург) выкупил акции БМК "Меланжист Алтая" еще в начале 2015 года. И в том же году приступил к его модернизации.

По словам Виктора Мещерякова, сейчас представители предприятия заявили о намерении реализовать новый крупномасштабный проект реконструкции общей стоимостью 5 млрд рублей. Проект рассчитан на три года.

В 2017 году предприятие вложит в техперевооружение 700 млн рублей и установит новые станки производства Японии и Германии. По словам зампредправительства края, уже произведена предоплата за 50 станков, начать их монтаж планируется в октябре.

На вопрос altapress.ru, будут ли на комбинате сокращать персонал в связи с установкой более производительного оборудования, Виктор Мерещяков ответил так: сокращение будет только там, где установят это оборудование.

Но предприятие параллельно расширяет производство и заявляет о наборе нового персонала. До конца года там намерены принять на работу еще 600 человек, поэтому все, кто желают, смогут пройти переобучение и занять новые рабочие места.

Мещеряков не мог не обратить внимание на то, сколько уже сегодня зарабатывают на БМК швеи — обычно, низкооплачиваемая категория работников.

Виктор Мещеряков,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

Швеи у них зарабатывают 50-70 тыс рублей. Меньше 30 тыс рублей ни одна швея там не зарабатывает.

Справка

БМК "Меланжист Алтая" выпускает ткани, постельное белье, спецодежду. За 2016 год объем производства в сопоставимых ценах составил 114,0 % к 2015 году. В 2016 году. предприятием выпущено более 9,5 млн кв. метров готовых тканей (107,0 % к 2015 году), около 2,5 тонн пряжи (105,0 % к 2015 г.). Данные опубликованы администрацией края.

Кроме БМК "Меланжист Алтая" инвестпроекты в этом году реализуют "Производственное объединение "Алтайский шинный комбинат" (инвестирует в 2017 году 500 млн рублей), "Алтайский завод прецизионных изделий" (600 млн рублей, половина из них - заем по льготной ставке 5% годовых из Фонда развития промышленности).

Объем инвестиций предприятий энергетической отрасли в 2017 году составит 4 млрд рублей (включая проект "Сибирской генерирующей компании" по переустройству теплоснабжения в Рубцовске).

По словам чиновника, анализ инвестпрограмм предприятий позволяет ему сделать вывод, что в этом году объем инвестиций в промышленность будет несколько больше, чем в прошлом. В 2016 году инвестиции в промышленность составили 12,6 млрд рублей.

Факт