В Сирии под обстрелом миномётов погибли двое российских военнослужащих

Контрактники сопровождали автомобильную колонну российского центра по примирению враждующих сторон. Машины обстреляли из минометов.

По данным военного ведомства, в результате обстрела один военнослужащий погиб на месте, другой получил тяжелые ранения и скончался в госпитале. Погибших посмертно представили к государственным наградам.

3 сентября в Минобороны сообщали, что сирийская армия успешно наступает на город Дейр-эз-Зор при поддержке российской боевой авиации. Город на протяжении нескольких лет остается под контролем боевиков. Ведомство даже опубликовало видео нанесения успешного авиаудара по террористам.