В Сирии под обстрелом миномётов погибли двое российских военнослужащих

Двое российских военнослужащих погибли в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Террористы ИГ (организация запрещена в РФ) обстреляли автоколонну, сообщили "Интерфаксу" в Минобороны РФ.
Контрактники сопровождали автомобильную колонну российского центра по примирению враждующих сторон. Машины обстреляли из минометов.
По данным военного ведомства, в результате обстрела один военнослужащий погиб на месте, другой получил тяжелые ранения и скончался в госпитале. Погибших посмертно представили к государственным наградам.
3 сентября в Минобороны сообщали, что сирийская армия успешно наступает на город Дейр-эз-Зор при поддержке российской боевой авиации. Город на протяжении нескольких лет остается под контролем боевиков. Ведомство даже опубликовало видео нанесения успешного авиаудара по террористам.
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