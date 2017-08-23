Вандалы изрисовали свастикой новые часы в Барнауле

Часы создали специально для работы на улице в сибирских условиях. В комплекте предусмотрена установка приемника ГЛОНАСС GPS, который будет синхронизировать время работы часов, а также функция звуковой имитации боя часов.

"Кому-то, видимо, такой подарок ко Дню города и юбилею Ленинского района пришелся не по вкусу", — расстроились в мэрии.

Подрядчик думает, как устранить надпись. Правоохранительные органы проводят расследование. Историей заинтересовался СУ СКР по Алтайскому краю.

18 июля в Барнауле оторвали два шара на мосту через Барнаулку. Председатель городского комитета информационной политики Станислав Тетерятник сообщил, что шары весят 300 килограммов, а все произошедшее назвал актом вандализма. Администрация города обратилась за помощью к барнаульцам, которые могли стать свидетелями этого преступления. Выйти на след подозреваемых помогли записи с камер видеонаблюдения. 24 июля полицейские задержали четверых молодых людей.