Вандалы изрисовали свастикой новые часы в Барнауле

Новые часы на пересечении улиц Малахова и Георгия Исакова осквернили вандалы. Об этом сообщили в мэрии. На одной из облицовочных плиток появилась нацарапанная фашистская свастика.
Часы создали специально для работы на улице в сибирских условиях. В комплекте предусмотрена установка приемника ГЛОНАСС GPS, который будет синхронизировать время работы часов, а также функция звуковой имитации боя часов.
"Кому-то, видимо, такой подарок ко Дню города и юбилею Ленинского района пришелся не по вкусу", — расстроились в мэрии.
Подрядчик думает, как устранить надпись. Правоохранительные органы проводят расследование. Историей заинтересовался СУ СКР по Алтайскому краю.
18 июля в Барнауле оторвали два шара на мосту через Барнаулку. Председатель городского комитета информационной политики Станислав Тетерятник сообщил, что шары весят 300 килограммов, а все произошедшее назвал актом вандализма. Администрация города обратилась за помощью к барнаульцам, которые могли стать свидетелями этого преступления. Выйти на след подозреваемых помогли записи с камер видеонаблюдения. 24 июля полицейские задержали четверых молодых людей.
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