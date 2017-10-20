Живодёры растерзали ёжика в барнаульском посёлке Южный (18+)

Жители Южного сообщили о новом факте живодерства на территории поселка. Неизвестные буквально растерзали ежика. Жуткое фото появилось в сообществе "Васенька. Животные в дар!" в "Одноклассниках".
17 октября 2017 года жительница поселка обнаружила расчлененного ежика возле крыльца "Детской школы искусств №4" по адресу: Куйбышева, 9. Над животным издевались в том же районе, где 30 сентября нашли распотрошенного котенка.
Настоящей живодерней зоозащитники Южного считают место у школы №63 на Куйбышева, 11. Именно здесь за последний месяц нашли четыре трупа замученных кошек. Ежик стал пятым.
Люди возмущены и обвиняют полицию и инспекторов по делам несовершеннолетних в бездействии. Они уверены, что эти зверства творят подростки: однажды их уже застали за вешанием двоих котов на этом страшном месте. Спасти удалось только одного из них. Извергов поймать не смогли.
После случая с котенком и резонанса в ряде СМИ и соцсетях сотрудники дознания отдела полиции по Центральному району УМВД России по Барнаулу возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. По остальным случаям волонтеры тоже обращались в правоохранительные органы, но реакции не последовало.
Зоозащитники также создали петицию с просьбой привлечь живодеров к ответственности, которую намерены отправить губернатору края и в прокуратуру Центрального района. В тексте петиции они указывают, что дети, живущие в поселке, знают, кто мучает животных.
Если мучители окажутся детьми младше 14 лет, кроме постановки на учет в комиссии ПДН им ничего не грозит. А вот их родители могут понести ответственность за ненадлежащее воспитание.
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