Живодёры растерзали ёжика в барнаульском посёлке Южный (18+)

17 октября 2017 года жительница поселка обнаружила расчлененного ежика возле крыльца "Детской школы искусств №4" по адресу: Куйбышева, 9. Над животным издевались в том же районе, где 30 сентября нашли распотрошенного котенка.

Настоящей живодерней зоозащитники Южного считают место у школы №63 на Куйбышева, 11. Именно здесь за последний месяц нашли четыре трупа замученных кошек. Ежик стал пятым.

Люди возмущены и обвиняют полицию и инспекторов по делам несовершеннолетних в бездействии. Они уверены, что эти зверства творят подростки: однажды их уже застали за вешанием двоих котов на этом страшном месте. Спасти удалось только одного из них. Извергов поймать не смогли.

После случая с котенком и резонанса в ряде СМИ и соцсетях сотрудники дознания отдела полиции по Центральному району УМВД России по Барнаулу возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. По остальным случаям волонтеры тоже обращались в правоохранительные органы, но реакции не последовало.

Зоозащитники также создали петицию с просьбой привлечь живодеров к ответственности, которую намерены отправить губернатору края и в прокуратуру Центрального района. В тексте петиции они указывают, что дети, живущие в поселке, знают, кто мучает животных.

Если мучители окажутся детьми младше 14 лет, кроме постановки на учет в комиссии ПДН им ничего не грозит. А вот их родители могут понести ответственность за ненадлежащее воспитание.