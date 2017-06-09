Биологи выяснили, что люди по-разному реагируют на хлеб

Эксперимент был достаточно прост. Людей поделили на две группы, одна из которых питалась исключительно белым хлебом, а другая — черным и отрубным. Через месяц ученые подвели итоги и не обнаружили однозначных доказательств полезности черного хлеба и вредности белого. Разной была только реакция организма на употребление того или иного продукта.

По словам одного из авторов исследования Эрана Элинава, это открытие интересно не только потому, что является очень важным для здоровья населения, но и потому, что оно поставило перед фактом: люди могут реагировать совершенно по-разному на одну и ту же пищу.

До настоящего времени диетическая ценность продуктов считалась одинаковой для всех людей. Во многом поэтому подход к диетам на базе такого мнения часто проваливался.