Биологи выяснили, что люди по-разному реагируют на хлеб

Израильские биологи и диетологи опровергли миф о том, что белый хлеб вреден, а черный и отрубной — полезный. Раньше на этот счет было довольно однозначное мнение, а все диеты составлялись именно исходя из того, что хлебобулочные изделия из белой муки нужно исключать, сообщает РИА Новости.
Эксперимент был достаточно прост. Людей поделили на две группы, одна из которых питалась исключительно белым хлебом, а другая — черным и отрубным. Через месяц ученые подвели итоги и не обнаружили однозначных доказательств полезности черного хлеба и вредности белого. Разной была только реакция организма на употребление того или иного продукта.
По словам одного из авторов исследования Эрана Элинава, это открытие интересно не только потому, что является очень важным для здоровья населения, но и потому, что оно поставило перед фактом: люди могут реагировать совершенно по-разному на одну и ту же пищу.
До настоящего времени диетическая ценность продуктов считалась одинаковой для всех людей. Во многом поэтому подход к диетам на базе такого мнения часто проваливался.
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